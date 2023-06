Le Tchad appelle la communauté internationale à prendre en charge les réfugiés soudanais

Le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, a appelé, samedi, la communauté internationale à venir en aide aux milliers de Soudanais réfugiés au Tchad.

La situation humanitaire des Soudanais réfugiés au Tchad est alarmante. « Des milliers de Soudanais ont perdu la vie, depuis le début de la crise à Khartoum, et des centaines de milliers d’autres ont trouvé refuge sur notre territoire », a déclaré le chef du gouvernement tchadien, devant le corps diplomatique.

« Le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de la crise »

Au moins 400 000 Soudanais se sont réfugiés dans l’Est du Tchad, depuis le début des affrontements entre le groupe du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, dirigés par Mohamed Hamdan Dagalo. Tous ces réfugiés vivent dans une situation critique. Situé en Afrique centrale, le Tchad qui accueille ces réfugiés, fait aussi face à la crise humanitaire en raison des conflits armés et les perturbations climatiques. Selon le Premier ministre, « le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de la crise ». Actuellement, ajoute-t-il, « la mobilisation de la communauté internationale n’est pas à la hauteur des attentes », a écrit Saleh Kebzabo sur sa page Twitter.

Appel à une assistance

Le Soudan est plongé dans un cycle de violence causé par les affrontements en cours. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées de force, alors que plus de 950 personnes sont mortes, depuis le début des affrontements. Face à l’ampleur de la crise, le gouvernement tchadien « sollicite l’appui et l’assistance technique et financière massive » de la communauté internationale. « Il est plus urgent qu’une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis, liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies, soit convoquée très rapidement », a poursuivi le chef du gouvernement tchadien.

