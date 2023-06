Soudan : l’ONU alerte sur l’aggravation de la crise humanitaire causée par les affrontements

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) tire la sonnette d’alarme sur l’aggravation de la crise humanitaire au Soudan causée par les conflits armés actuels.

Dans un communiqué, la FAO réitère son engagement en faveur de la réduction de la crise humanitaire. « Nous faisons tout notre possible pour profiter des conditions relativement calmes dans les zones rurales et de la saison des semis actuelle pour augmenter rapidement la production et les disponibilités alimentaires locales, sauver des vies et éviter que davantage de personnes ne sombrent dans l’insécurité alimentaire aiguë », a déclaré, dans un communiqué, Adam Yao, Représentant par intérim de la FAO au Soudan.

Depuis 2022, le Soudan était déjà fragilisé par la sécheresse. Près de huit millions de personnes seraient en situation d’insécurité alimentaire aiguë au cours de la période post-récolte, entre octobre 2022 et février 2023. Ce chiffre est déjà supérieur de 30% celui de la même période de l’année précédente. « La crise actuelle a frappé à un moment critique pour les millions de personnes qui dépendent de l’alimentation et de l’agriculture », a déclaré Rein Paulsen, Directeur du Bureau des urgences de la FAO.

Situation d’insécurité alimentaire grave

Face à l’ampleur de la crise, l’agence onusienne vise à venir en aide à « 1,3 million d’éleveurs avec des services d’élevage et des intrants pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition de 6,5 millions de personnes ». Une situation qui nécessite la mobilisation de la communauté internationale. « Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave dans le pays, pendant la période de soudure de cette année, pourrait être supérieur à celui de l’année dernière », fait observer la FAO.

« Stimuler la production alimentaire locale et préserver les moyens d’existence permettra non seulement de réduire l’insécurité alimentaire et les souffrances humaines dans le pays, mais aussi d’alléger la charge de travail humanitaire qui risque de s’alourdir dans les mois à venir », ajoute M. Paulsen.

Lire : Soudan : plus de 2 millions de déplacés de force suite à l’insécurité