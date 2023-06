Soudan : le bilan s’alourdit à 958 morts et 4746 blessés

Le conflit au Soudan, qui oppose l’armée au Forces de soutien rapide, depuis avril, a causé la mort de 958 civiles.

Le Syndicat des médecins soudanais a indiqué que le bilan s’est alourdi à plus de 950 morts parmi les civils. Ce, à la suite des affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide, depuis le 15 avril dernier. « Le nombre de victimes civiles, depuis le début des affrontements, s’élève à 958 morts et 4 746 blessés », indiqué un communiqué du syndicat.

Un grand nombre de victimes à Khartoum

Sur son compte Facebook, le syndicat des médecins relève des affrontements « toujours en cours entre les forces armées et les Forces de soutien rapide pour le cinquante-neuvième jour consécutif ». Lesquels affrontements, toujours selon le syndicat, ont entraîné le confinement d’un plus grand nombre de victimes à Khartoum, la capitale.

Ce qui complique la situation est que « certaines victimes n’ont pas pu se rendre dans les hôpitaux en raison de la difficulté de déplacement et de la situation sécuritaire dans le pays », poursuit le communiqué. C’est le 28 mai que le syndicat des médecins soudanais avait fait la communication sur le dernier bilan. La situation à l’époque faisait état de 866 civils tués et 3 721 blessés.

Faire face à une grave crise humanitaire

Le Soudan s’enlise dans un conflit qui alerte à l’international. De violents combats opposent l’armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces paramilitaires de soutien rapide, menées par Mohamed Hamdan Dogolo alias Hemidti. Les deux anciens alliés s’accusent mutuellement d’être à l’origine des hostilités. Une divergence politique a abouti à un conflit armé.

Selon l’ONU, plus d’un million de Soudanais ont fui les combats, ce qui fait craindre une catastrophe humanitaire. D’ailleurs, l’Organisation des Nations Unies appelle, en toute urgence, à aider les populations réfugiées dans les pays voisins. Mi-mai, l’ONU avait revu à la hausse ses appels de fonds, évoquant un besoin de 2,6 milliards de dollars pour faire face à cette grave crise humanitaire. En outre, près d’un demi-milliard de dollars seraient nécessaires pour aider les réfugiés soudanais dans les autres pays.

