Épidémie de choléra : les réfugiés du Soudan et du Tchad en grand danger

Maceo Ouitona

Lecture 2 min.
Bactéries du choléra
Choléra (illustration)

Au Soudan et au Tchad, le choléra frappe des centaines de milliers de réfugiés déjà éprouvés par la guerre et la famine. Entre camps surpeuplés, manque d’eau potable et absence de soins, l’épidémie menace de se transformer en catastrophe humanitaire majeure.

Entre guerre, famine et épidémies, le Soudan et le Tchad font face à un nouvel ennemi invisible : le choléra. L’ONU et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tirent la sonnette d’alarme face à une situation sanitaire explosive qui menace la vie de centaines de milliers de réfugiés, déjà fragilisés par des conditions de vie extrêmes.

Une épidémie en terrain miné

Au Soudan, le choléra s’ajoute à un tableau déjà catastrophique. Après plus de deux ans de conflit entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), le pays est plongé dans ce que les Nations unies qualifient de plus grande crise humanitaire au monde. Les infrastructures sont détruites, l’accès à l’eau potable est rare et les services de santé sont dépassés. Dans ce contexte, plus de 100 000 cas de choléra ont déjà été recensés depuis juillet 2024.

De l’autre côté de la frontière, au Tchad, le camp d’Iridimi illustre l’urgence. Des milliers de réfugiés, principalement venus du Darfour, vivent sans accès à des sanitaires adéquats ni à de l’eau potable. Ce cocktail dangereux favorise la propagation fulgurante de la maladie. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 264 cas y ont été confirmés, dont 12 décès. L’agence a même suspendu temporairement la relocalisation des réfugiés pour tenter de contenir l’épidémie.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Choléra en Afrique : l’UNICEF alerte sur une crise sanitaire imminente

Une menace mortelle et rapide

Le choléra, maladie hydrique hautement contagieuse, se transmet par ingestion d’eau ou de nourriture contaminée. Il provoque des diarrhées aiguës menant à une déshydratation sévère, parfois mortelle en quelques heures si aucun traitement n’est administré. L’absence de ressources médicales et l’entassement dans les camps transforment chaque cas en potentiel foyer d’infection.

Patrice Ahouansou, coordinateur en chef du HCR pour l’est du Tchad, prévient : sans intervention rapide, jusqu’à 230 000 réfugiés pourraient être en danger. Mais dans une région où les combats, les déplacements massifs et les crises alimentaires se superposent, mobiliser les moyens nécessaires relève d’un véritable défi.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

L'opposant tchadien Succès Masra

Tchad : l’opposant Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

L’ancien Premier ministre tchadien et chef du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a été condamné samedi 9 août à 20 ans de prison ferme...
L'opposant tchadien Succès Masra

Affaire Mandakao : entre justice et règlement de comptes, le procès de Succès Masra divise le Tchad

Vingt-cinq ans de prison requis contre l’ancien Premier ministre, Succès Masra : la lourdeur de la peine demandée par le ministère public dans l’affaire...
Tchad : émotion et interrogations après la mort tragique d’un haut fonctionnaire de l’État

Tchad : émotion et interrogations après la mort tragique d’un haut fonctionnaire de l’État

Le Tchad est sous le choc après la découverte du corps sans vie et partiellement brûlé de Fulbert Mouanodji, haut fonctionnaire de l’État et...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025