Le point sur la situation au Soudan

Au moins vingt-cinq millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire au Soudan, après plus d’un mois d’une guerre. Plus d’un million de déplacés sont annoncés. Le conflit devrait être au cœur du Sommet de la Ligue arabe, qui s’ouvre vendredi.

La lutte pour le pouvoir entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide se poursuit au Soudan. Les efforts diplomatiques internationaux ne font pas plier les deux camps qui s’affrontent à l’arme lourde. D’un côté, les hommes du général Abdel Fattah al-Burhan, de l’autre les éléments du général Mohamed Hamdan Dogolo alias Hemidti. Deux anciens alliés dont le conflit politique a débouché sur une guerre.

Aujourd’hui, c’est le sauve-qui-peut au Soudan où quasiment toutes les représentations diplomatiques ont vidé les lieux. Le dernier bilan établi par le Syndicat médical fait état d’au moins 820 morts et plus d’un million de déplacés. Hier mercredi 17 mai 2023, l’Organisation des Nations Unies a rapporté que 25 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.

Un besoin de 2,6 milliards de dollars

Dans la foulée, l’ONU a revu à la hausse ses appels de fonds. L’organisme international indique avoir besoin de 2,6 milliards de dollars pour faire face à cette grave crise humanitaire. En plus de ce montant, il faudra près d’un demi-milliard de dollars pour aider les réfugiés soudanais dans les autres pays.

Les vivres se font de plus en plus rares depuis le lancement, le 15 avril dernier, de la guerre dans ce pays de la Corne de l’Afrique. Le Soudan, faut-il le rappeler, relevait d’un embargo dont il a été frappé pendant 20 ans. Une lourde sanction qui a fini de mettre à genoux l’industrie agro-alimentaire du pays. La survenue de cette guerre ayant plongé davantage le pays dans la détresse.

Ordre du jour du Sommet de la Ligue arabe

L’ONU se dit d’autant plus inquiète que les différents engagements pris par les deux parties en faveur d’un cessez-le-feu n’ont jusqu’ici jamais été respectés. Les deux camps se livrent à une guerre violente et chaque partie revendique la prise de positions stratégiques dans le pays. Notamment l’aéroport international de Khartoum et le palais présidentiel. Le pays se trouve dans une impasse totale.

Notons par ailleurs que l’Envoyé spécial des Nations Unies au Soudan, Volker Perthes, est devenu persona non grata. Le diplomate onusien est accusé par les partisans du général Abdel Fattah al-Burhan de jouer la carte de la division dans le pays. D’ailleurs, ce conflit devrait être l’un des principaux points à l’ordre du jour du Sommet de la Ligue arabe, qui s’ouvre, demain vendredi, en Arabie Saoudite.