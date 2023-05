Soudan : les combats font au moins 820 morts et 1 million de déplacés

Les combats se poursuivent au Soudan où la barre des 800 morts parmi les civils a été franchie. Plus d’un million de déplacé a été dénombré.

Le nombre de civils tués au Soudan s’est alourdi à 822 morts, depuis le début des combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide. C’est le bilan établi, ce mardi 16 mai 2023, par le Syndicat des médecins soudanais. « Les combats qui se poursuivent toujours ont fait davantage de victimes dans la capitale Khartoum, et dans plusieurs États », a indiqué le Syndicat médical.

« Le bilan des civils tués depuis le début des combats s’est alourdi à 822 morts et 3 215 blessés », a poursuivi le communiqué. « Les nouveaux cas de décès et de blessures ont été dénombrés dans la capitale Khartoum, la ville d’El-Obeid et la ville d’El-Geneina dans l’État du Darfour occidental », précisent les médecins. Le dernier bilan établi par le Syndicat médical, samedi dernier, faisait état d’au moins 500 morts et plus 2 900 blessés civils.

Plus d’un million de déplacés

De violents combats opposent, depuis le 15 avril, l’armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, pilotées par Mohamed Hamdan Dogolo alias Hemidti. Plusieurs États du Soudan sont concernés par ces affrontements d’une intensité inouïe. Les deux parties s’accusent mutuellement d’être à l’origine des hostilités.

La plupart des représentations diplomatiques ont vidé les lieux. Et les pays européens n’ont pas hésité à rapatrier leurs ressortissants. Idem pour les Etats africains. La situation dans le pays est confuse et les différents engagements au cessez-le-feu ne sont jamais respectés. Le conflit a fait plus d’un million de déplacés. Aux dernières nouvelles, Abdel Fattah al-Burhan a ordonné le gel de tous les comptes bancaires appartenant aux Forces de soutien rapide.