Sosie du roi Mohammed VI, Nabil Sbaï au chevet des victimes du séisme ?

La question du sosie du roi Mohammed VI a été récemment évoquée, à la suite de séisme qui a frappé le royaume, vendredi. Que devient Nabil Sbaï, ce Marocain qui s’habillait comme Mohammed VI et se faisait même passer pour le roi ?

Coupable d’imitation de Mohammed VI

Son histoire avait défrayé la chronique au Maroc. Alors âgé d’une trentaine d’années, ce jeune Marocain avait étalé tout son talent d’imitateur. Il n’imitait pas n’importe qui, mais le roi Mohammed VI, le commandeur des croyants. L’homme s’habillait comme le souverain, sauf qu’il donnait une image d’humilité que le 23ème souverain n’avait pas. Car, l’homme, sans escorte, se baladait dans les rues du royaume et n’hésitait pas à fréquenter des lieux publics.

Une offense, avait estimé la justice marocaine qui avait ordonné son arrestation. Nabil Sbaï est mis aux arrêts, le 30 août 2014, à Rabat. Ce, après qu’il a abandonné son véhicule près de Tétouan et pris la fuite. Jugé devant le tribunal de Tétouan, le jeune homme est reconnu coupable d’imitation de l’identité d’une haute personnalité, de fraude et abus de pouvoir. Il écope d’une peine de trois ans de prison. Comme argument de défense, il avait avancé : « J’aime le roi et j’aime imiter ses tenues vestimentaires. Je ne suis pas un escroc ».

Nabil Sbaï demande la clémence du roi

Quelque temps après son emprisonnement, l’homme avait pris le soin de demander la clémence du souverain. « Je demande au roi d’intervenir et de bien vouloir me gracier », avait déclaré Nabil Sbaï, 30 ans, dans sa demande de grâce. Le tribunal de Tétouan a finalement retiré les peines en première instance. Le jeune homme purgera seulement une peine pour infraction à la circulation. Il sera libéré, en octobre 2014. Sauf que l’homme, habitué des faits, va récidiver et se fera une nouvelle fois arrêter.

Des photos de celui qui se faisait appeler Mohammed VI numéro 2 étaient devenues virales sur la Toile. La plus en vue, celle qui montrait le sosie du souverain, dans un restaurant de Rabat. Le « roi » en train de manger du méchoui, en public ! Inspiré des tenues vestimentaires de Mohammed VI, il avait porté un turban noir et des lunettes semblables à ceux du roi. Nous sommes en 2019, cinq ans après les premiers faits. La police marocaine se met alors à sa recherche, jusqu’à ce qu’il se pointe un jour, pour porter plainte contre X. Il se fait alors arrêter.

Mohammed VI ou son sosie ?

Une perquisition à son domicile et une fouille dans sa voiture avaient permis de découvrir une dizaine de tenues vestimentaires. En plus d’une somme de 130 000 dirhams, ainsi qu’une fausse carte d’appartenance à la famille royale. Il n’en fallait pas plus pour que le tribunal de première instance de Rabat le jette en prison. Nabil Sbaï est condamné à 18 mois de prison. Depuis cette date, aucune nouvelle de l’imitateur. Jusqu’à ce que l’on reparle de lui, il y a quelques jours.

En effet, alors qu’il était très malade et victime d’un amaigrissement inquiétant, le roi du Maroc est apparu en bien meilleure forme. Parti s’enquérir de l’état de santé des blessés du séisme du 8 septembre, c’est un roi avec des rondeurs aux joues et au ventre qui a été vu. Une rapide prise de poids de celui qui est présenté comme un malade de sarcoïdose, qui a beaucoup surpris. Certains ont pensé qu’il s’agissait plutôt de son sosie qui a été dépêché à sa place. Qu’en est-il ?