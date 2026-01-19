Sierra Leone : Julius Maada Bio présente les excuses de l’État aux victimes de la guerre

Maceo Ouitona

Julius Maada Bio
Julius Maada Bio

La Sierra Leone a vécu un moment historique ce dimanche, lors de sa première Journée nationale du souvenir. Plus de vingt ans après la fin d’une guerre civile dévastatrice, le président Julius Maada Bio a présenté des excuses officielles de l’État aux victimes et aux survivants.

Vingt-quatre ans après la fin de l’un des conflits les plus sanglants d’Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone a vécu un moment de bascule émotionnelle ce dimanche. Lors de la toute première Journée nationale du souvenir, le président Julius Maada Bio a pris la parole pour un acte de contrition inédit. Devant une nation encore marquée par les stigmates de la décennie de fer, le chef de l’État a officiellement formulé une demande de pardon aux victimes et aux survivants de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1991 et 2002.

Un acte de contrition au nom de l’État

C’est avec une solennité particulière que Julius Maada Bio s’est adressé à ses concitoyens. Conscient du poids de l’histoire, lui qui fut autrefois soldat et membre de la junte durant ces années de braise, il a choisi de porter la responsabilité collective des dirigeants du pays.

En déclarant agir au nom de la nation et des leaders passés et présents, il a admis que si le passé ne peut être effacé, il doit être affronté avec une honnêteté rigoureuse. Cette démarche répond à une recommandation de longue date de la Commission Vérité et Réconciliation, qui préconisait une telle reconnaissance pour apaiser les mémoires.

Trafic d’organes rituels en Sierra Leone : l’onde de choc post-enquête

La dignité retrouvée des survivants

Le cœur de ce message présidentiel ne portait pas sur l’oubli, mais sur la restauration de la dignité. Le président a reconnu l’impossibilité de demander aux victimes d’effacer leurs souffrances, les invitant plutôt à trouver, chacun à son rythme, le chemin de la résilience.

Parallèlement à ce discours, une cérémonie poignante s’est tenue dans la capitale, où des amputés et des mutilés de guerre se sont rassemblés. Vêtus de blanc, symbole de paix et de renouveau, ils ont honoré leurs disparus par des prières et des dépôts de couronnes, transformant l’ancien complexe judiciaire spécial en un sanctuaire de recueillement.

Un appel à la vigilance face aux nouveaux discours de haine

Au-delà de l’hommage aux morts, le président Bio a profité de cette tribune pour mettre en garde contre les dérives contemporaines qui pourraient fragiliser la paix retrouvée. Il a pointé du doigt les risques liés aux réseaux sociaux, exhortant les Sierra-Léonais à mesurer l’impact de leurs paroles.

En refusant toute incitation à la haine, le chef de l’État cherche à protéger le tissu social d’un pays qui a payé le prix fort (plus de 100 000 morts) pour apprendre la valeur de la stabilité. Cette journée marque ainsi une volonté claire de fermer définitivement le chapitre des atrocités pour construire un avenir commun.

Maceo Ouitona
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
