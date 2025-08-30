Sénégal : saisie record de billets noirs pour 340 millions de FCFA

Les Douanes sénégalaises ont frappé fort avec deux saisies majeures de faux billets en moins d’une semaine. À Ziguinchor comme à Ngaye Mékhé, près de 340 millions de francs CFA ont été interceptés. Ces opérations révèlent l’ampleur d’un trafic structuré aux ramifications transnationales.

Elles confirment la détermination des autorités à endiguer un phénomène qui fragilise l’économie nationale.

Une mallette pleine de faux billets à Ziguinchor

Le 19 août dernier, au rond-point Aline Sitoé Diatta, les agents du Poste des Douanes de Mpack ont mis la main sur une saisie spectaculaire. À la suite d’un renseignement ciblé, un véhicule Ford Escape a été intercepté. À l’intérieur, une mallette contenait 514 billets noirs de 500 euros, représentant l’équivalent de 168,5 millions de francs CFA. Le suspect, arrêté sur place, a été déféré au Parquet de Ziguinchor.

Un réseau démantelé à Ngaye Mékhé

Quelques jours auparavant, c’est dans la région de Thiès, à Ngaye Mékhé, que la Brigade maritime des Douanes de Lompoul avait réussi à mettre fin à une opération de blanchiment de faux billets. Trois individus ont été interpellés avec 2 604 coupures de 100 euros, évaluées à 171 millions de francs CFA. Cette saisie, qui visait un réseau opérant sur l’axe Tivaouane–Ngaye Mékhé, met en lumière les ramifications locales d’un trafic aux connexions transnationales.

Une lutte renforcée contre le faux monnayage

Ces opérations récentes s’inscrivent dans une stratégie plus large de lutte contre la criminalité économique. Depuis janvier 2025, les forces de sécurité sénégalaises, Douanes, Police et Gendarmerie, ont multiplié les actions conjointes. Plus de 20 milliards de francs CFA de fausse monnaie et de « billets noirs » ont déjà été retirés de la circulation, preuve de l’ampleur du phénomène.

Des réseaux organisés et transfrontaliers

Les autorités rappellent que ce type de trafic dépasse le simple cadre local. Souvent, les « billets noirs » sont liés à des réseaux transnationaux spécialisés dans la falsification monétaire et le blanchiment. Leur objectif : infiltrer l’économie formelle et tirer profit de la crédulité de certaines victimes à travers des techniques de « lavage » censées transformer les billets contrefaits en argent liquide.

Détermination affichée des Douanes

Face à cette menace persistante, l’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à protéger l’intégrité du système monétaire national. Dans un communiqué, la Direction générale a souligné que « la lutte contre la criminalité économique et financière reste une priorité ». Elle a par ailleurs appelé à une vigilance accrue et à la coopération de tous les acteurs impliqués.