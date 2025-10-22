Sénégal : mobilisation exemplaire après le décès mystérieux du jeune footballeur Cheikh Touré au Ghana

Le décès tragique du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré survenu au Ghana a provoqué une vive émotion au Sénégal. Une campagne de solidarité lancée par l’humoriste Mame Balla Mbow a permis de réunir plus de 7 millions de francs CFA pour venir en aide à la famille du défunt, tandis qu’une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances suspectes de sa mort.

A Dakar,

Une disparition tragique qui émeut tout un pays

Cheikh Touré, jeune espoir du football sénégalais âgé de seulement 20 ans, est décédé au Ghana dans des circonstances encore non élucidées. Son décès a choqué l’opinion publique sénégalaise, et très rapidement, un élan de solidarité s’est mis en place pour soutenir sa famille. La nouvelle a été d’autant plus bouleversante que les premières informations communiquées par les autorités ghanéennes font état de blessures suspectes sur le corps du jeune homme. Son décès est désormais l’objet d’une enquête policière, tandis que des démarches diplomatiques sont en cours entre le Sénégal et le Ghana.

Face à l’émotion suscitée par ce drame, l’humoriste sénégalais Mame Balla Mbow, suivi par plus de 220 000 personnes sur Facebook, a décidé d’agir en créant une cagnotte en ligne pour soutenir la famille de Cheikh Touré. L’objectif initial était de collecter 5 millions de francs CFA. En l’espace de quelques jours, plus de 4 000 personnes ont répondu à l’appel, permettant d’atteindre un montant final de 7,2 millions de francs CFA, soit 145% de l’objectif fixé.

« Rassembler des gens autour d’une cause juste »,

« Cette somme ne remplacera jamais leur fils, mais elle témoigne de notre solidarité en tant que peuple », a déclaré Mame Balla Mbow, visiblement ému. Il s’est rendu lui-même au domicile familial pour remettre la somme collectée et présenter ses condoléances. Souhaitant éviter toute polémique, l’humoriste a tenu à clarifier ses intentions dès le début de la campagne. « Je ne l’ai pas fait pour la gloire ou les projecteurs. J’ai simplement utilisé ma plateforme pour rassembler des gens autour d’une cause juste », a-t-il précisé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Lire aussi : Ghana : Juliana tue ses deux enfants et enterre l’un avec des billets déchiquetés

Il a également affirmé que la cagnotte resterait ouverte jusqu’à la mise en œuvre du décaissement, en toute transparence. Une vidéo de remise de fonds est prévue, uniquement après que la famille ait achevé son deuil. « L’heure est au recueillement. Le reste viendra ensuite, dans le respect et la clarté », a-t-il ajouté.

Soupçons de réseau d’escroquerie : la piste d’un piège mortel

Sur le plan judiciaire, une enquête a été lancée par la police ghanéenne pour déterminer les causes exactes du décès de Cheikh Touré. Le corps du jeune homme avait été transporté en urgence à l’hôpital gouvernemental de Manhyia, à Kumasi, où il a été déclaré mort à son arrivée. Un homme s’étant présenté comme son frère, prénommé Issah, aurait conduit le corps à la morgue Ebenezer, dans la région d’Ashanti. Les premiers examens auraient révélé des blessures au niveau de l’abdomen, ce qui a renforcé les soupçons de violence.

Le Département régional des investigations criminelles du Ghana a annoncé que toutes les pistes étaient étudiées et a lancé un appel à témoins. Selon un communiqué du ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, les premiers éléments recueillis par les services consulaires laissent penser que Cheikh Touré aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds opérant dans la région.

Dakar a officiellement demandé aux autorités ghanéennes l’ouverture d’une enquête approfondie, et deux agents de l’ambassade du Sénégal à Accra ont été dépêchés à Kumasi pour accompagner les démarches administratives liées au rapatriement du corps et soutenir la famille.