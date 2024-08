Sénégal : Macky Sall et Idrissa Seck s’allient au sein de la coalition Takku

Le Sénégal voit naître la coalition Takku, unifiant 40 partis sous la bannière de Macky Sall et Idrissa Seck pour un nouvel élan politique.

Le paysage politique sénégalais est en pleine effervescence avec la création de la coalition Takku, une alliance inédite qui regroupe 40 partis politiques, dont ceux de l’ex-président Macky Sall et de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. Ce « bloc des libéraux et démocrates » (BLD) pourrait bien redistribuer les cartes lors des prochaines élections législatives, alors que des rumeurs de dissolution de l’Assemblée nationale se font de plus en plus insistantes.

Une absence remarquée et des stratégies en jeu

Malgré l’ampleur de cette coalition, l’absence du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Karim Wade n’est pas passée inaperçue. Alors que le BLD-Takku se veut une force d’opposition, la position ambigüe du PDS laisse planer le doute sur ses intentions futures. Pour Modou Diagne Fada, l’un des instigateurs de la coalition, le but est clair : créer des blocs d’opposition idéologiques, puis électoraux, afin de contraindre l’actuel régime à une cohabitation.

Vers une recomposition de l’opposition ?

L’initiative de Takku pourrait bien être le premier pas vers une recomposition plus large de l’opposition sénégalaise. La possibilité d’une collaboration avec des forces socialistes ou de gauche n’est pas exclue, ouvrant la voie à une alliance encore plus large pour défier le régime actuel. Alors que les prochaines élections législatives pourraient être avancées, le BLD-Takku pourrait jouer un rôle déterminant dans l’avenir politique du Sénégal.