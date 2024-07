Sarah Hanffou : une légende du ping-pong tire sa révérence sportive aux JO Paris 2024

Sarah Hanffou, figure emblématique du tennis de table camerounais, a mis un terme à sa brillante carrière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette athlète d’exception, à la fois pongiste accomplie et avocate renommée, a marqué de son empreinte le monde du sport.

Née en France d’un père camerounais et d’une mère française, Sarah Hanffou a toujours porté haut les couleurs du Cameroun. Ses trois participations aux Jeux Olympiques, à Londres en 2012, à Tokyo en 2021 et enfin à Paris en 2024, témoignent de sa constance au plus haut niveau. Au-delà de ses performances sportives, Sarah Hanffou s’est toujours distinguée par son engagement.

Fin d’une carrière après une défaire aux JO de Paris

En parallèle de sa carrière de pongiste, elle a exercé la profession d’avocate, démontrant ainsi une détermination sans faille à concilier ses passions. C’est avec une grande émotion que la pongiste camerounaise a annoncé sa retraite sportive. Après une défaite en 32e de finale face à la Taïwanaise I-Ching Cheng, Sarah Hanffou a raccroché sa raquette, laissant place à une nouvelle étape de sa vie.

C’est ce 28 juillet que Sarah Hanffou, 38 ans, a mis fin à sa carrière de joueuse de tennis de table. « J’aurais voulu partager plus avec le public, donner plus, et aller plus loin dans la compétition. Maintenant, c’est le sport. Elle a été clairement meilleure sur ce match là. Il n’y a pas eu de débat. J’ai fait ce que je pouvais. Voilà, c’est la fin de ma carrière », a-t-elle confié à RFI.

De la reconnaissance pour ceux qui l’ont soutenu

La désormais ex-pongiste se dit « extrêmement reconnaissante », notamment envers « l’entraîneur qui m’a formée au tout début, de toutes les personnes qui m’ont accompagnée durant cette aventure. Reconnaissante aussi pour ma famille et les proches. Je n’ai pas été là souvent. J’ai manqué beaucoup de moments. Bon, je ne vais pas pouvoir rattraper ça, mais je vais essayer d’être plus présente maintenant ».

Si le sport lui a offert de nombreux souvenirs inoubliables, Sarah Hanffou souhaite désormais se consacrer à d’autres projets. Elle compte notamment développer son association « Ping sans frontières« , qui vise à promouvoir le tennis de table dans les pays en développement. Grâce à son association, Sarah Hanffou espère transmettre sa passion aux jeunes générations et leur offrir les opportunités dont elle a bénéficié.

Sarah Hanffou ouvre un nouveau chapitre de sa vie

En leur donnant accès à l’éducation et au sport, elle souhaite leur permettre de s’épanouir et de réaliser leurs rêves. En raccrochant sa raquette, Sarah Hanffou ne dit pas adieu au sport, mais ouvre simplement un nouveau chapitre de sa vie. Elle s’engage en faveur du développement du tennis de table en Afrique. Ainsi, Sarah Hanffou restera à jamais dans les mémoires comme une légende du ping-pong.

« Je vais avoir beaucoup plus de temps maintenant, abonde l’intéressée. Et, dès le mois de septembre, on va en Afrique de l’Est lancer de nouveaux projets. J’ai une responsabilité envers les plus jeunes pour essayer de leur faciliter le chemin vers le haut niveau ou le chemin de vie, tout simplement, avec des projets sports-études, etc. Donc, j’ai envie de redonner au ping-pong ce que le ping-pong m’a donnée ».