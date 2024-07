JO 2024 : Quels sont les 12 chefs d’État africains attendus à la cérémonie d’ouverture ?

Le jour tant attendu est arrivé : les Jeux olympiques s’ouvre officiellement aujourd’hui. Pour l’occasion, douze chefs d’Etat africains sont attendus.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendra le 26 juillet à partir de 17h30 TU, et elle s’annonce déjà comme un événement mémorable. Avec la présence de 110 chefs d’État et de gouvernement du monde entier, cet événement est une opportunité unique de voir la convergence de la diplomatie et du sport sur la scène mondiale.

Une forte délégation africaine

Parmi les dignitaires attendus, une douzaine de chefs d’État africains feront le déplacement pour assister à cette cérémonie emblématique. Des figures influentes comme le président en exercice de l’Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie, et le président rwandais Paul Kagame sont déjà à Paris pour participer à des événements en marge des Jeux.

Avant la cérémonie d’ouverture, plusieurs chefs d’État africains participeront au sommet « Sport pour le développement durable » organisé au Carrousel du Louvre. Ce sommet, qui met en lumière le rôle du sport dans la promotion des objectifs de développement durable, sera clôturé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a une importance particulière puisqu’il présidera les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2026 à Dakar.

Gala au Louvre et rencontres bilatérales

En plus du sommet, un dîner de gala organisé par le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, au Louvre réunira ces chefs d’État africains. En marge de ces événements, des rencontres informelles sont prévues entre le président français Emmanuel Macron et certains de ces dirigeants africains, bien que le programme exact de ces discussions reste confidentiel.

Qui sont les chefs d’État présents ?

La liste des chefs d’État africains présents comprend le président camerounais Paul Biya, le Togolais Faure Gnassingbé, le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra, et le Malgache Andry Rajoelina. Cependant, certains absents notables comme le Congolais Félix Tshisekedi et l’Ivoirien Alassane Ouattara ont désigné des représentants pour les remplacer.