Station Afrique à Paris 2024 : La Tunisie révèle son héritage culturel et touristique

À Paris 2024, la Tunisie déploie son riche héritage culturel et touristique à la Station Afrique, enchantant les visiteurs avec son artisanat et ses traditions.

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Tunisie ne se limite pas seulement à une participation sportive. L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), avec le soutien de l’Ambassade de Tunisie en France, a mis en place un programme exceptionnel pour promouvoir la culture et le tourisme tunisiens à la Station Afrique.

Inauguration de la Station Afrique

La Station Afrique, inaugurée le 20 juillet, accueille de nombreux pays africains et arabes. Cette initiative de la municipalité de l’île Saint-Denis offre une plateforme pour célébrer et promouvoir les richesses culturelles et artisanales de ces pays. La Tunisie y tient un stand qui met en lumière son patrimoine culturel et civilisationnel.

Le stand tunisien propose une gamme d’activités destinées à valoriser le patrimoine tunisien. On y trouve des démonstrations d’industries traditionnelles telles que l’ameublement, la bijouterie, l’artisanat, les arts culinaires, et les vêtements traditionnels. Des produits emblématiques comme la céramique de Sejnane et la harissa tunisienne, inscrits sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, y sont également présentés.

Artisans et artistes en action

Des artisans et artistes tunisiens participent activement à cet événement, offrant au public des démonstrations en direct de leurs talents. Des ateliers interactifs autour de la mosaïque, de l’ambre végétal, et du tissage traditionnel sont organisés, permettant aux visiteurs de découvrir et d’apprendre ces techniques ancestrales.

L’un des temps forts de la participation tunisienne sera la « Journée de la Tunisie », prévue pour le 29 juillet 2024. Cette journée spéciale sera marquée par des spectacles de musique, de chant et de danse, mettant en avant de jeunes talents tunisiens. Une occasion unique de célébrer la culture tunisienne et de la partager avec un public international.

Une initiative saluée par les personnalités

La cérémonie d’inauguration de la Station Afrique a vu la participation de nombreuses personnalités, dont Dhia Khaled, Ambassadeur de Tunisie en France, et des responsables gouvernementaux et diplomatiques français. Parmi eux, la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, et la Secrétaire d’État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats Internationaux, Chrysoula Zacharopoulou.