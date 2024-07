JO 2024 : Camil Ould Doua, la fierté de la Mauritanie et apôtre de la natation

Camil Ould Doua s’élance aux Jeux Olympiques de 2024 pour marquer l’histoire de la natation mauritanienne.

Camil Ould Doua, un nageur de 22 ans, s’apprête à représenter la Mauritanie au 50 mètres nage libre lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Originaire du nord de la France, ayant grandi à Talence près de Bordeaux, il sera également le porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie d’ouverture. Retour sur le parcours incroyable de ce jeune athlète, déterminé à mettre la Mauritanie sur la carte de la natation mondiale.

Un rêve d’enfant devenu réalité

À neuf ans, Camil griffonne sur un post-it son rêve de participer aux Jeux Olympiques. Ce désir enfantin se transforme en un véritable projet de vie. Malgré les obstacles rencontrés, comme l’interdiction de la double nationalité en Mauritanie, la fermeture de son club de natation et la pandémie de Covid-19, Camil n’abandonne jamais son objectif.

Le tournant décisif de sa carrière survient avec l’arrivée de Grégory Mallet, double vice-champion olympique en relais, qui le prend sous son aile. « C’est quelqu’un qui est très investi, très travailleur », loue Mallet. Ensemble, ils travaillent sans relâche, malgré les débuts difficiles. « Premier entraînement, j’ai vomi, et ça m’a directement mis dans l’ambiance », se souvient Camil. Grâce à un programme intense de cinq séances par semaine, il améliore constamment ses performances, prêt à battre les records de son pays à Paris.

L’adaptation à une épreuve exigeante

Le 50 mètres nage libre, une épreuve courte mais intense, nécessite une préparation rigoureuse. Camil, initialement spécialiste du 400 mètres, doit adapter son corps et sa technique. « Camil n’a pas le gabarit d’un pur sprinter, mais il a énormément d’endurance et d’explosivité », explique Mallet. Ce mélange de qualités, combiné à une alimentation stricte et des séances de musculation intensives, lui permet d’optimiser sa performance sur cette distance.

Faire rayonner la Mauritanie

Au-delà de ses ambitions personnelles, Camil veut faire honneur à la Mauritanie, le pays de son père, où la natation est peu développée. « Je veux donner une belle image à la Mauritanie et offrir du spectacle », déclare-t-il. Son projet va plus loin : construire la première piscine en Mauritanie pour enseigner la natation et réduire les noyades, fréquentes le long de la côte à Nouakchott. « Ils auront un exemple, des records à battre, une piscine », s’enthousiasme-t-il.