JO 2024 : Une inauguration surprenante de la station Afrique à l’Île-Saint-Denis

L’inauguration de la Station Afrique à l’Île-Saint-Denis enrichit les JO 2024 de Paris avec un vibrant hommage aux cultures africaines.

À l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, une initiative unique et captivante a vu le jour à l’Île-Saint-Denis : la Station Afrique. Cette fan zone dédiée aux sports et aux cultures africaines a été inaugurée le 20 juillet, promettant de devenir un lieu de rencontre et de célébration incontournable durant les 23 jours de l’événement.

Un village olympique vibrant de culture africaine

Située dans la petite commune de l’Île-Saint-Denis, la Station Afrique fait partie intégrante du village olympique. Pendant toute la durée des Jeux, elle vibrera au rythme de l’Afrique, offrant une panoplie d’animations, de concerts, de spectacles, d’expositions et de rencontres avec des athlètes africains médaillés. Ce projet ambitieux vise à créer un pont entre la Seine-Saint-Denis, la France et le continent africain, renforçant ainsi les liens culturels et sportifs.

Une inauguration haute en couleur

L’inauguration de la Station Afrique a été marquée par un défilé de drapeaux, des danses traditionnelles et des spectacles musicaux. Les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir les cultures africaines sous divers aspects, notamment à travers la gastronomie et l’artisanat. « C’est la première fois que l’on voit une telle initiative près de chez nous. C’est un plaisir de découvrir les divers pays, les spécialités culinaires et les produits artisanaux », a confié une visiteuse enthousiaste.

Parmi les nombreuses attractions, une sculpture géante en bois représentant un moustique a particulièrement attiré l’attention. Installée par l’association « Zéro palu », cette œuvre sert de support à des actions de prévention contre le paludisme. « Beaucoup de Franciliens partent en vacances en Afrique et reviennent avec des cas de paludisme. Nous voulions donc sensibiliser dès maintenant », explique Delphine Thizy de l’association.

Les Jeux olympiques de Paris commencent ce samedi 27 juillet. La fan zone appelée la Station Afrique a été inaugurée samedi 20 juillet, entièrement dédiée aux sports et aux cultures d’Afrique à l’Île-Saint-Denis.#JOParis2024 #AfricaFootUnited #StationAfrique pic.twitter.com/1s3feyTREk — Lassana Camara (@mauritaniefoot) July 21, 2024

Un projet porté par la Maison de l’Afrique et les autorités locales

La Station Afrique est le fruit d’une collaboration entre la ville de l’Île-Saint-Denis, l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et la Maison de l’Afrique. Le maire de l’Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly, voit en ce projet une opportunité de renforcer la fierté et la confiance des habitants tout en créant des liens durables avec la jeunesse africaine. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a qualifié la Station Afrique de « formidable espace de célébration » qui renforcera les liens entre la Seine-Saint-Denis, les Jeux Olympiques et l’Afrique.

L’un des points forts de la Station Afrique est son accessibilité. La plupart des activités seront gratuites, permettant à un large public de profiter de l’événement. Le stade Robert-César, transformé pour l’occasion, abritera également des espaces commerciaux et de restauration, offrant une immersion complète dans les saveurs et l’artisanat africains.