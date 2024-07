JO 2024 : Les Bright Stars du Soudan du Sud surprennent le monde avec une première victoire historique

Les Bright Stars du Soudan du Sud réalisent un exploit historique en battant Porto Rico lors de leur premier match olympique, malgré un début marqué par une erreur d’hymne.

Les basketteurs sud-soudanais ont marqué l’histoire en remportant leur première victoire olympique face à Porto Rico (90-79) le dimanche 28 juillet 2024, au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Cependant, cette rencontre mémorable a commencé sous une note de confusion et de tension. Les organisateurs se sont trompés d’hymne national, jouant celui d’un autre pays au lieu de celui du Soudan du Sud, laissant les « Bright Stars » et leurs supporters dans le désarroi.

Le réveil des Bright Stars

Après un début de match difficile, où les Sud-Soudanais ont encaissé un 8-0 initial et raté des paniers faciles, ils ont su rebondir grâce à une force collective impressionnante. Menés par des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats du monde, comme Wenyen Gabriel, les Bright Stars ont démontré une résilience exceptionnelle. Leur domination physique et leur volonté inébranlable leur ont permis de reprendre le contrôle du match, notamment en exploitant leur avantage dans les rebonds (55 à 37).

Cette victoire est le fruit d’une équipe soudée par des expériences de vie extraordinaires. Beaucoup de joueurs ont dû fuir la guerre très tôt, et leurs parcours les ont conduits aux États-Unis ou en Australie, où ils ont perfectionné leurs talents. Leur victoire est non seulement un exploit sportif, mais aussi une source de fierté et d’émotion pour un pays marqué par des conflits prolongés et des défis politiques.

Des larmes de joie pour un pays en quête de rêves

Les scènes de joie et les larmes de bonheur parmi les supporters sud-soudanais au stade étaient émouvantes. Cette victoire historique a fait vibrer non seulement un pays, mais tout un continent. Les Bright Stars ont démontré qu’avec de la détermination et de l’unité, ils pouvaient réaliser l’impossible.

Vers des horizons encore plus grands

La victoire contre Porto Rico ouvre de nouvelles perspectives pour le Soudan du Sud. Avec seulement 12 équipes de basket-ball aux Jeux olympiques, et huit places en quarts de finale, les Bright Stars peuvent envisager de poursuivre leur aventure. Leur prochain défi sera contre les États-Unis, quadruples champions en titre, un match qui promet d’être captivant, surtout après leur défaite d’un seul point lors d’une rencontre de préparation.