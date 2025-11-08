Samir Zitouni, cheminot algérien devenu héros national en Angleterre

Le 1er novembre 2025, Samir Zitouni, employé algérien de la compagnie ferroviaire LNER depuis vingt ans, a risqué sa vie pour stopper un assaillant armé dans le train Londres-Doncaster. Armé simplement d’une poêle à frire, ce père de famille de 48 ans a sauvé des dizaines de passagers, devenant instantanément un symbole d’héroïsme dans un Royaume-Uni traversé par une crise identitaire.

Né en Algérie, Samir Zitouni s’est installé au Royaume-Uni dans sa jeunesse. Depuis plus de deux décennies, cet homme discret travaille comme « Customer Experience Host » pour la London North Eastern Railway (LNER). « Sam », comme l’appellent ses collègues, servait des rafraîchissements, rassurait les voyageurs et formait les nouvelles recrues avec une générosité reconnue de tous.

Père de famille et membre actif de la communauté algérienne locale, Zitouni incarnait l’immigration réussie alors que le Royaume-Uni se déchire sur la question avec des manifestations et des volences anti-émigrés.

La soirée du 1er novembre 2025 : quinze minutes de terreur

Ce 1er novembre , le train Doncaster-King’s Cross venait de quitter Peterborough vers 19h29 quand Anthony Williams, 32 ans, commença à attaquer les passagers avec un couteau. La panique s’empara instantanément des wagons. Les témoins décrivent le chaos : cris déchirants, passagers fuyant à travers les voitures, certains se barricadant dans les toilettes, le sang éclaboussant les sièges.

C’est dans ce moment de terreur pure que Samir Zitouni révéla sa véritable nature. Alors que tous fuyaient, il se précipita vers le danger, saisissant une poêle à frire dans la cuisine du train.

L’affrontement héroïque

Les images de vidéosurveillance montrent Zitouni s’interposant entre l’agresseur et une jeune fille sur le point d’être attaquée, utilisant son corps comme bouclier. Il reçut de profondes entailles à la tête et au cou, des blessures potentiellement mortelles. Mais même gravement blessé, il continua à maintenir l’assaillant à distance, criant aux passagers de fuir.

Pendant ce temps, le conducteur Andrew Johnson, ancien de la Royal Navy, prit la décision cruciale de dérouter le train vers Huntingdon. Cette coordination entre l’action héroïque de Zitouni et la réaction rapide de l’équipe permit l’arrivée du train à Huntingdon à 19h44, où la police armée procéda à l’arrestation immédiate de Williams.

Onze personnes furent hospitalisées, dont Zitouni dans un état critique. La British Transport Police fut catégorique : « Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il est clair que ses actions ont indubitablement sauvé de nombreuses vies. »

Une reconnaissance unanime

L’héroïsme de Zitouni déclencha une vague d’émotion nationale. Les hashtags #ThankYouSam et #RailwayHero devinrent viraux. David Horne, directeur de LNER, salua ses « actions incroyablement courageuses« . La secrétaire aux Transports Heidi Alexander déclara : « Sam est allé travailler pour faire son travail. Il en est reparti en héros. »

Et c’est la même chose en Algérie ou Sofiane Chaïb, Secretaire d’Etat chargé de la Communauté Algérienne à l’étranger a tenu à saluer « la bravoure et l’héroïsme exceptionnels de notre concitoyen qui a suscité une vague de sympathie, de reconnaissance et d’admiration au niveau de la classe politique et de la société britanniques« . Ajoutant que « L’élan spontané de notre concitoyen d’apporter son aide et son assistance intrépide à autrui quels qu’en soient les circonstances et les sacrifices n’est pas étranger aux valeurs algériennes ancestrales de courage, de vaillance et d’humanisme solidement enracinées chez nos compatriotes où qu’ils se trouvent dans le monde »

Un symbole dans le débat sur l’immigration

L’identité de Zitouni, musulman algérien immigré, prit rapidement une dimension symbolique forte. Les réseaux sociaux soulignèrent l’ironie : celui qui avait sauvé des vies britanniques était précisément le type de personne que certains mouvements anti-immigration voudraient expulser.

L’histoire de Samir Zitouni transcende l’acte individuel pour devenir une parabole sur le courage et les valeurs humaines universelles. Dans une époque de tensions autour de l’immigration, un homme a rappelé par ses actes que le courage n’a ni passeport ni religion.