Sahara occidental : pendant que l’Europe protège son commerce avec Rabat, Washington prépare le « deal d’après » avec l’Algérie

L’Union européenne croyait sans doute gagner du temps. En s’accrochant à ses échanges avec le Maroc sur le Sahara occidental, malgré les rappels à l’ordre de la justice européenne, Bruxelles pensait préserver l’essentiel : le commerce et la stabilité de la relation avec Rabat. Mais la séquence ouverte depuis fin 2025 révèle un basculement majeur. Tandis que l’Europe s’épuise sur des questions d’étiquetage, les États-Unis investissent le terrain des négociations politiques et des ressources stratégiques. À force de privilégier le statu quo commercial, l’UE pourrait découvrir qu’elle s’est elle-même exclue des grands accords de demain, où l’Algérie et le Front Polisario reviennent au centre du jeu américain.

À Bruxelles, le Sahara occidental n’est plus qu’un problème de « conformité »

Le révélateur a été brutal. Le 26 novembre 2025, le Parlement européen a échoué d’une seule voix à bloquer l’acte délégué de la Commission sur l’étiquetage d’origine des produits du Sahara occidental. Si la procédure 2025/2943(DEA) est passée, le signal politique est celui d’une institution fracturée. La Commission ne l’a emporté que grâce aux abstentions, fuyant le fond du problème soulevé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Le 4 octobre 2024, l’arrêt Confédération paysanne était pourtant clair : les produits du territoire non autonome ne peuvent être marqués « Maroc« . Au-delà de la tomate ou du melon, la Cour a rappelé que le consentement du peuple du Sahara occidental est le verrou juridique incontournable. En s’entêtant à « ajuster » et « temporiser » pour ménager Rabat, Bruxelles traite un dossier de souveraineté comme un simple formulaire de douane. Cette erreur de lecture place l’Europe en position de vulnérabilité juridique permanente, là où d’autres puissances voient déjà plus loin.

Washington et le pivot algérien : au-delà du diplomatique, le stratégique

Car pendant que Bruxelles colmate les brèches, Washington change d’échelle. Les 23 et 24 février 2026, sous le regard de l’envoyé de l’ONU Staffan de Mistura à Washington, l’ambassadeur américain auprès de l’ONU Michael Waltz a organisé des négociations directes incluant le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie. C’était déjà le troisième rendez-vous de ce type depuis le début de l’année.

Ce réengagement américain n’est pas uniquement diplomatique ; il est profondément économique. Washington a compris que la stabilité de la région est la clé d’un nouvel axe de ressources. Si le Maroc reste le « gardien » des phosphates mondiaux, les États-Unis observent avec intérêt l’alternative algérienne. Comme le souligne l’analyse des enjeux miniers au Sahara, l’Algérie dispose de réserves massives de fer et potentiellement de terres rares, cruciales pour la tech américaine. En repositionnant l’Algérie et le Polisario autour de la table, Washington s’assure de ne pas dépendre d’un seul acteur et prépare un cadre où les ressources du territoire pourraient être exploitées sous un nouveau régime de gouvernance partagée.

À trop miser sur Rabat, l’Europe risque l’exclusion industrielle

C’est ici que le pari européen devient périlleux. Si la médiation de Michael Waltz et de l’ONU débouche sur un schéma d’autonomie ou de gouvernance reconnue internationalement, ceux qui auront parié exclusivement sur la souveraineté marocaine sans nuance risquent de payer leur aveuglement.

La question du « consentement » posée par la CJUE ne disparaîtra pas. Si demain, l’exploitation des ressources du Sahara (phosphates, mais aussi énergies renouvelables et minerais critiques) nécessite l’aval d’une représentation sahraouie réinstallée dans le jeu par les Américains, les entreprises européennes se retrouveront hors-jeu juridiquement.

Les États-Unis, eux, auront déjà établi les canaux de communication avec tous les acteurs. Ils seront les mieux placés pour rafler les contrats de la transition énergétique et de l’extraction minière. L’Union européenne pourrait alors se retrouver dans une position humiliante : avoir sacrifié sa crédibilité juridique pour sauver quelques flux agricoles immédiats, tout en perdant l’accès aux gisements stratégiques de l’après-conflit.

En somme, à vouloir sauver les échanges d’hier, l’Europe est en train de compromettre sa place dans l’économie de demain. Le Sahara occidental n’est plus une simple dispute territoriale ; c’est le théâtre où Washington dessine ses futures chaînes d’approvisionnement, pendant que Bruxelles regarde ses étiquettes de tomates.