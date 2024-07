Retour au Togo de la dépouille de l’ex-Premier ministre Kodjo

Ce samedi 6 juillet, Gabriel Agbeyomé Kodjo sera inhumé en toute intimité à Tokpli, sa terre natale. Aucune cérémonie officielle n’accompagnera cet événement pour cet homme qui, malgré de nombreux rôles gouvernementaux, s’est opposé fermement au régime en place.

Ses proches et anciens collaborateurs, tels que Jonas Siliadin, expriment leur soulagement et leur gratitude de le voir enfin reposer en paix sur sa terre d’origine.

Arrivée de la dépouille à Lomé

La dépouille de l’ancien Premier ministre du Togo, devenu opposant politique, est arrivée à Lomé en provenance du Ghana. Kodjo, décédé en exil en mars 2024, revient ainsi sur la terre qu’il a tant aimée et pour laquelle il a combattu jusqu’à son dernier souffle. À la frontière d’Aflao, ses enfants et des membres de sa famille ont accompagné ce dernier voyage.

Un parcours politique marquant

Gabriel Agbeyomé Kodjo reste une figure emblématique de la politique togolaise. Il a occupé plusieurs postes importants, dont ceux d’ancien ministre, président de l’Assemblée nationale et Premier ministre. Son engagement et ses prises de position fermes ont marqué son époque. Lors des élections présidentielles de 2020, il a obtenu officiellement 19,46% des voix et a vigoureusement contesté la victoire de Faure Gnassingbé. Ces positions tranchées ont entraîné son arrestation en avril 2020 et son exil.

Des hommages dignes d’un homme de convictions

Avant son retour, la famille politique de Kodjo lui a rendu un hommage poignant lors d’une veillée au siège de son parti. Ce vendredi soir, une homélie publique à la paroisse universitaire de Saint-Jean honorera également sa mémoire. Ces cérémonies soulignent l’impact profond que Kodjo a eu sur ses partisans et la scène politique togolaise.

L’héritage de Kodjo est celui d’un homme de principes, prêt à sacrifier sa liberté pour ses convictions. Son retour posthume au Togo et les hommages qui lui sont rendus témoignent de l’empreinte durable qu’il a laissée.