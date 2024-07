Mauritanie : Le Conseil constitutionnel valide l’élection de Ghazouani, l’opposition appelle au dialogue

Le Conseil constitutionnel mauritanien a officiellement validé jeudi la réélection du président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, marquant une étape importante vers l’apaisement des tensions post-électorales. Cette décision intervient dans un contexte où l’opposition, menée par Biram Dah Abeid, adopte une posture responsable en appelant au dialogue.

Selon les résultats confirmés, Ghazouani, 67 ans, a remporté 56,12% des voix, s’assurant ainsi un second mandat de cinq ans. Malgré les contestations initiales, l’atmosphère politique semble s’orienter vers une résolution pacifique des différends.

Biram Dah Abeid, arrivé deuxième avec 22,10% des suffrages, a joué un rôle clé dans cette évolution positive. Bien qu’il ait initialement dénoncé des « fraudes massives », le militant anti-esclavagiste reconnu a rapidement appelé ses partisans au calme et plaidé pour un dialogue constructif avec le pouvoir. « Nous continuons à tendre la main pour un dialogue avec le pouvoir afin de résoudre cette crise post-électorale, » a déclaré Abeid, démontrant une volonté de privilégier la stabilité du pays sur les contestations électorales.

Le gouvernement s’engage sur une enquête

Cette approche responsable a contribué à apaiser les tensions qui avaient éclaté dans plusieurs villes du pays après l’annonce des résultats. Les violences, qui avaient fait trois morts et deux policiers blessés selon le bilan officiel, semblent maintenant s’estomper.

Le gouvernement, de son côté, a promis une enquête approfondie sur les incidents survenus et a rétabli l’accès à internet mobile dans la capitale, Nouakchott, en signe de bonne volonté.

La validation de l’élection par le Conseil constitutionnel et l’attitude conciliante de l’opposition ouvrent la voie à une période de dialogue et de réformes potentielles. Les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne les questions d’esclavage et de discrimination raciale, mais l’approche constructive adoptée par les principaux acteurs politiques laisse espérer des avancées positives.

Le président réélu Ghazouani, qui présente sa victoire comme un gage de continuité et de stabilité, aura la responsabilité de répondre aux attentes de réformes exprimées par une partie de la population.