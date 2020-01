Togo : dix candidats en lice pour la Présidentielle

Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante en charge de l’organisation et de la supervision de l’élection présidentielle du 22 février prochain a clôturé le dépôt des candidatures. Dix candidats se sont déclarés, selon la CENI.

Sur la ligne de départ pour la prochaine élection présidentielle au Togo, neuf hommes et une femme comptent bien solliciter les voix des Togolais pour le compte du premier tour. La seule dame dans la course, Afiwa Kpetigo, mettra sans aucun doute le genre en avant pour inciter les Togolais à voter pour elle le 22 février prochain. Faure Essozimna Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre arrivent en tête dans l’ordre de dépôts des dossiers. Ce sont d’ailleurs les principaux adversaires de ce scrutin présidentiel.

Plusieurs candidats mais un absent de marque

Cette Présidentielle du 22 février prochain connaitra également la participation d’Aubin Thon Kodjovi et de Gabriel Agbéyomé Kodjo. On retrouve aussi parmi les candidats, d’anciens membres de la Coalition des 14 comme William Kouessan, Komi Wolou et Aimé Gogué. Le député Innocent Kagbara compte également briguer le poste de Président du Togo, comme pour prendre la relève de son père qui a déjà essayé maintes fois. Un autre candidat a pu bénéficier de la confiance de son parti pour le représenter pour cette élection. Il s’agit de Tchassona Traoré.

Bien que la liste des candidats soit très fournie, l’absence de Gilchrist Olympio, emblématique figure de l’opposition, a été très remarquée. Quoiqu’il en soit, les Togolais se rendront donc aux urnes le 22 février prochain pour désigner leur Président.