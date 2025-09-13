Record du monde 2025 : la marmite géante de riz jollof qui fait sensation au Nigeria

Vendredi 12 septembre 2025, la chef nigériane Hilda Baci s’est lancée dans une tentative de record du monde Guinness inédite : cuisiner la plus grande marmite de riz jollof jamais réalisé. Avec 4 tonnes de riz, une marmite de 23 000 litres et plus de 20 000 spectateurs mobilisés à Lagos, cette entreprise culinaire est devenu un événement culturel majeur célébrant l’identité gastronomique africaine.

Dans les jardins de l’hôtel Eko de Lagos, l’atmosphère était électrique ce vendredi 12 septembre 2025. Hilda Baci, la chef nigériane de 28 ans devenue une célébrité internationale, s’attaquait à un défi culinaire d’une ampleur inédite : cuisiner le plus grand pot de riz jollof au monde.

Une marmite monumentale pour un plat mythique

Au cœur de cette aventure trône une marmite sur mesure aux dimensions impressionnantes : 6 mètres de largeur et 6 mètres de hauteur, avec une capacité de 22 619 litres. Cette structure métallique, dont la fabrication a nécessité près de trois mois de travail, symbolise l’ampleur de l’ambition d’Hilda Baci. « La recherche des matériaux seule a pris environ deux mois, puis l’assemblage et les tests ont demandé un mois supplémentaire« , explique la chef, qui a supervisé personnellement chaque étape du processus.

L’entreprise révèle une logistique complexe : 4 000 kilogrammes de riz basmati (initialement 5 000 kg, réduits pour des raisons techniques), 500 cartons de concentré de tomate, 600 kilogrammes d’oignons et 750 kilogrammes d’huile végétale. Une fois cuit, ce riz devrait atteindre entre 14 000 et 16 000 kilogrammes, de quoi nourrir des dizaines de milliers de personnes.

Un engouement populaire exceptionnel

L’événement a suscité un engouement qui a dépassé toutes les attentes. Plus de 20 000 personnes se sont inscrites pour assister à cette tentative de record, contraignant les organisateurs à changer de lieu. « Nous devions initialement organiser l’événement au Muri Okunola Park, qui peut accueillir au maximum 3 500 personnes. Ce n’était même pas suffisant pour la moitié des inscrits« , confie Hilda Baci, visiblement émue par cet élan populaire.

« Qui suis-je pour que vous vous préoccupiez autant de ce que je fais ? Cela signifie énormément pour moi et je ne le prends pas à la légère« , déclare la chef, touchée par l’ampleur du soutien reçu. Pour Hilda Baci, « Nous sommes le géant de l’Afrique, et le jollof est un plat que tout le monde associe aux Africains. Il serait logique que nous ayons la plus grande marmite de riz jollof au monde ; ce serait formidable pour le pays« , explique-t-elle avec passion.

Le jollof rice, plat emblématique d’Afrique de l’Ouest, trouve ses racines dans l’ancien empire Djolof ou Wolof qui s’étendait du Sénégal actuel à la Mauritanie et à la Gambie. Au XIVe siècle, cette région était réputée pour sa culture du riz, et ses habitants préparaient un plat appelé « thiebou dieune« , mélange de riz, poisson, fruits de mer et légumes. Avec les migrations des peuples Wolof à travers l’Afrique de l’Ouest, cette tradition culinaire s’est propagée et a évolué.

Aujourd’hui, le jollof rice fait l’objet d’une rivalité amicale mais passionnée, particulièrement entre le Nigeria et le Ghana, chaque pays revendiquant la meilleure recette. « Au Nigeria, il est généralement épicé et souvent accompagné de viande grillée. Au Ghana, il est moins piquant et peut contenir des carottes et des poivrons, d’où sa couleur plus rougeâtre« , précisent les spécialistes culinaires.

Un défi technique et logistique colossal

« Pour préserver l’authenticité du riz jollof, j’ai appliqué des mathématiques et nous surveillons la cuisson pour nous assurer que tout soit parfait« , explique Hilda Baci. Elle décrit sa méthode comme un mélange de « mathématiques et d’évaluation à l’œil« , ajustant les assaisonnements au fur et à mesure de la progression de la cuisson.

La recette géante comprend des ingrédients soigneusement sélectionnés : bouillon de dinde, morceaux de dinde et viande de cheval pour la richesse du goût. Une équipe de 300 personnes, armée de spatules en bois géantes, accompagne la chef dans cette entreprise monumentale.

De l’exploit personnel à l’héritage culturel

Cette nouvelle tentative s’inscrit dans la continuité du parcours exceptionnel d’Hilda Baci. En mai 2023, elle avait conquis le monde en établissant un record de marathon culinaire de 100 heures, un exploit qui avait provoqué un tel engouement que le site web du Guinness World Records s’était effondré pendant deux jours en raison du trafic sans précédent.

« J’ai tenté ce record pour mettre la cuisine nigériane sur la carte et inspirer les jeunes femmes africaines à poursuivre leurs rêves« , avait-elle déclaré à l’époque. Son exploit avait reçu le soutien de personnalités de premier plan, incluant l’ancien président Muhammadu Buhari et le gouverneur de Lagos.

Fidèle à sa philosophie de partage, Hilda Baci a tenu à rendre l’événement entièrement gratuit. « Vous n’avez pas à payer pour l’inscription et vous ne paierez certainement pas pour le repas exceptionnel que je vais préparer pour vous« , assure-t-elle.

L’événement, baptisé « Gino World Jollof Festival with Hilda Baci« , combine performances musicales, démonstrations culturelles et dégustation communautaire. Des influenceurs comme Enioluwa Adeoluwa et l’acteur Tomike Adeoye animent la scène, créant une atmosphère festive qui transforme la tentative de record en célébration populaire.

Le jollof rice, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2021, devient ici le vecteur d’un soft power africain assumé. « C’est de l’histoire en marche« , proclame Hilda Baci en remuant sa marmite géante. Une histoire qui mêle tradition et modernité, ambition personnelle et fierté collective, dans un pot de riz qui pourrait bien redéfinir la manière dont l’Afrique raconte ses propres récits au monde.

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre la validation officielle du Guinness World Records, qui examinera les preuves photographiques et vidéographiques de cet exploit.