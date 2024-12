Zeinab Bancé : le compte à rebours final d’un défi culinaire historique

À quelques heures de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, Zeinab Bancé, cheffe ivoirienne, illumine l’Agora de Koumassi. Ce défi exceptionnel célèbre à la fois la gastronomie ivoirienne et l’incroyable résilience humaine.

Depuis le 17 décembre 2024, l’Agora de Koumassi à Abidjan est devenue le théâtre d’un événement extraordinaire. La cheffe ivoirienne Zeinab Bancé, animée par une passion débordante et une détermination sans faille, s’est lancée dans un marathon culinaire sans précédent. Avec l’objectif de cuisiner pendant 120 heures, elle est à quelques heures seulement de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Retour sur un exploit en passe de marquer l’histoire culinaire mondiale.

Une cheffe déterminée et inspirante

Zeinab Bancé n’est pas une inconnue dans le monde culinaire. Forte de ses 17 années d’expérience, elle a fait de sa carrière un hommage à la richesse de la gastronomie ivoirienne. Ce marathon culinaire est pour elle bien plus qu’un simple défi : c’est une célébration des 31 régions de la Côte d’Ivoire à travers 287 menus différents, soit 15 000 plats prévus en seulement cinq jours.

L’histoire de ce record a débuté en 2019 avec Lara Tondon, puis s’est poursuivie en 2023 avec Alan Fisher, qui détient actuellement le titre après avoir cuisiné pendant 119 heures et 57 minutes. Zeinab Bancé, inspirée par ces exploits, souhaite surpasser ces performances et inscrire son nom dans le prestigieux Guinness World Records.

L’Agora de Koumassi : le cœur d’un événement national

L’espace Agora de Koumassi s’est transformé en un véritable lieu de célébration. Des milliers de supporters, des médias locaux et internationaux, ainsi que des personnalités publiques viennent chaque jour encourager Zeinab. Une diffusion en direct sur Facebook TV Record Guinness CI permet également au monde entier de suivre cet exploit en temps réel.

Au-delà de la performance physique, Zeinab Bancé a su donner à ce défi une dimension culturelle et patriotique. Chaque plat préparé témoigne de l’incroyable diversité culinaire ivoirienne, mêlant tradition et créativité. Ce marathon est également une démonstration de persévérance, envoyant un message fort sur l’importance de la passion et de la solidarité.

Dernières heures sous haute tension

Alors qu’elle entre dans la dernière ligne droite, la cheffe reste concentrée et déterminée. Toute la Côte d’Ivoire retient son souffle, impatiente de voir son nom figurer parmi les records les plus emblématiques de l’histoire culinaire mondiale. Zeinab Bancé, par cet exploit, prouve qu’avec du courage et du dévouement, il est possible de transcender les limites humaines.