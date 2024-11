Guinness records : 10 exploits d’africains qui ont ébloui le monde

L’Afrique est le berceau de réalisations exceptionnelles, et les records du Guinness World Records en témoignent. De l’athlétisme à la musique, en passant par le football et la carrière académique, des Africains ont marqué l’histoire par leurs exploits incroyables, inspirant le monde entier.

L’Afrique, terre de diversité et de talents exceptionnels, est le foyer de records mondiaux qui la placent sur la scène internationale. Du sport à l’art, en passant par des défis personnels, les Africains ont marqué l’histoire du Guinness World Records par des réalisations époustouflantes. Voici un aperçu des 10 disques les plus impressionnants détenus par des Africains, des exploits qui dépassent les limites de la performance humaine et inspirent des générations à travers le monde.

1. Paul Kehinde

Le Nigérian Paul Kehinde a atteint des sommets inédits dans le monde du para powerlifting. En 2018, il a battu son propre record en soulevant 221 kg dans la catégorie des moins de 65 kg lors de la Coupe du Monde de Para Powerlifting à Dubaï. Cet exploit a non seulement marqué l’histoire du sport, mais il a également fait de Kehinde un symbole de persévérance et de détermination.

2. Wayde van Niekerk

Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, l’athlète sud-africain Wayde van Niekerk a réalisé l’exploit incroyable de battre le record du monde du 400 mètres avec un temps de 43,03 secondes. Ce record a mis fin à une longue domination de Michael Johnson et reste l’un des plus emblématiques de l’histoire de l’athlétisme.

3. Eliud Kipchoge

Eliud Kipchoge, le marathonien kényan, est l’un des noms les plus célèbres du sport mondial. En 2019, il est devenu le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures, réalisant un temps de 1 heure 59 minutes et 40 secondes lors d’une course spéciale à Vienne, en Autriche. Ce record, bien qu’en dehors des conditions officielles, a marqué une avancée spectaculaire dans l’histoire de la course de fond.

4. Chinonso Eche

Le Nigérian Chinonso Eche est un talent émergent dans le monde du football freestyle. En février 2023, il a établi un record du monde Guinness en réalisant 133 jongles consécutives avec un ballon en équilibre sur sa tête. Cet exploit a non seulement battu son propre record, mais il a également captivé l’imagination des fans de football du monde entier.

5. Tuedon Morgan

Tuedon Morgan, une autre athlète nigériane, a fait preuve d’une endurance hors du commun en courant un semi-marathon sur chaque continent et même au pôle Nord. En 62 jours, 12 heures et 58 minutes, elle a parcouru ces distances, réalisant un record unique qui témoigne de son incroyable détermination et de sa force physique.

6. Stephen Keshi

L’exploit de Stephen Keshi reste unique dans le monde du football. Il est le seul à avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations à la fois en tant que joueur et entraîneur. En 1994, il a mené le Nigeria à la victoire en tant que capitaine et, en 2013, il a répété l’exploit en tant qu’entraîneur, confirmant son statut de légende du football africain.

7. Fela Kuti

Fela Kuti, l’icône nigériane de l’Afrobeat, a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique avec 46 albums solo. Ce nombre impressionnant a fait de lui l’un des artistes les plus prolifiques du continent, et son héritage musical continue d’influencer des générations d’artistes dans le monde entier.

8. Haile Gebrselassie

Haile Gebrselassie, l’un des plus grands coureurs de fond de l’histoire, détient plusieurs records du monde, notamment sur les distances de 5000 et 10 000 mètres. Sa domination des courses de fond dans les années 90 et 2000 a été un modèle de constance et de talent exceptionnel, et il est toujours un ambassadeur du sport éthiopien et africain.

9. Wizkid

Le musicien nigérian Wizkid a fait histoire en devenant le premier artiste africain à atteindre un milliard de streams sur Spotify grâce à sa collaboration avec Drake sur « One Dance ». Cette réussite a ouvert la voie à d’autres artistes africains pour conquérir les scènes musicales mondiales.

10. Kimani Ng’ang’a Maruge

L’histoire de Kimani Ng’ang’a Maruge, le Kenyan qui a commencé l’école primaire à 84 ans, est l’une des plus inspirantes de tous les temps. En 2004, il s’est inscrit en première année et a non seulement appris à lire et à écrire, mais a également obtenu d’excellents résultats aux examens, prouvant que l’âge n’est pas une barrière à l’apprentissage.