Tamirat Tola roi du marathon à Paris 2024, Eliud Kipchoge abandonne

L’Éthiopien Tamirat Tola a écrit une nouvelle page de l’histoire de l’athlétisme en remportant le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sa victoire, remplie d’émotion et de détermination, a marqué les esprits des spectateurs du monde entier. Quant à la légende de la course, le Kényan Eliud Kipchoge, il au n’a pas terminé l’épreuve.

En franchissant la ligne d’arrivée en premier, Tamirat Tola a non seulement décroché la médaille d’or olympique, mais il a également réalisé un chrono exceptionnel, confirmant ainsi sa place parmi les plus grands marathoniens de sa génération. Tola, 33 ans, a battu un nouveau record olympique en 2h 06 min 26 sec. Il est passé devant le Belge Bashir Abdi, à 21 secondes, et le Kényan Benson Kipruto, à 34 secondes.

Tola, un parcours olympique marqué par l’exploit

Une victoire fruit d’un entraînement acharné et d’une préparation méticuleuse. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront gravés dans les mémoires comme une édition exceptionnelle. Et la victoire de Tamirat Tola sur le marathon en est une des plus belles illustrations. Son parcours, marqué par la persévérance et la force mentale, a inspiré de nombreux athlètes et amateurs de sport.

« Mon idée était alors seulement de rejoindre les coureurs en tête, mais quand je les ai repris j’ai décidé de partir seul. J’ai eu du mal en montée, j’avais encore peur à ce moment-là. Je n’ai cru en moi qu’au 41e kilomètre », a réagi l’athlète. Cette victoire vient confirmer la domination de l’Éthiopie dans les épreuves de fond.

Abandon du Kényan Eliud Kipchoge

Les athlètes éthiopiens ont régulièrement brillé sur les plus grandes scènes internationales. Tamirat Tola devient le quatrième Éthiopien champion olympique du marathon masculin après le pionnier Abebe Bikila (1960 et 1964), Mamo Wolde (1968) et Gezahegne Abera (2000).

Le Kényan Eliud Kipchoge n’aura pas atteint la ligne d’arrivée du marathon olympique. Agé de 39 ans, le double champion olympique 2016 et 2021, par ailleurs ex-recordman du monde, a abandonné après le 30ème kilomètre. Il a toutefois été acclamé par le public au moment de son abandon.