RDC : en partance pour un site minier endeuillé, le ministre des Mines et sa délégation survivent à un crash

Serge Ouitona

crash

Grosse frayeur ce lundi matin à l’aéroport de Kolwezi, dans la province du Lualaba, en RDC. Un avion transportant le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et une délégation d’une vingtaine de personnes, s’est écrasé lors de son atterrissage avant de s’embraser sur le tarmac. Par miracle, aucun blessé n’est à déplorer.

Une vingtaine de personnes, dont le ministre congolais des Mines, Louis Watum Kabamba, sorties indemnes d’un crash. Un drame humain évité de justesse, ce lundi, à Kolwezi, en RDC.

Un atterrissage manqué qui vire à l’incendie

L’appareil, en provenance de Kinshasa, devait atterrir normalement à l’aéroport de Kolwezi. Mais selon les premières informations recueillies sur place, l’avion a quitté la piste lors de sa manœuvre d’atterrissage, terminant sa course en dehors des installations officielles. Quelques instants après son immobilisation, un incendie s’est déclaré, alimentant la panique parmi les témoins et le personnel aéroportuaire.

« L’avion qui nous transportait a raté l’atterrissage et a pris feu. Nous sommes tous sortis avant que le feu ne se généralise », a expliqué Isaac Nyembo, conseiller en communication du ministre congolais des Mines, chef de la délégation. Il confirme qu’aucun passager n’a été blessé, bien que les bagages et matériels soient restés à bord.

Une évacuation rapide qui a évité un drame

Grâce au sang-froid de l’équipage et à la réaction immédiate des passagers, les vingt membres de la délégation ont pu quitter l’appareil avant la propagation des flammes. Le ministre Louis Watum Kabamba figure parmi les miraculés de cet incident.

Des vidéos et images capturées par des témoins montrent une épaisse fumée noire s’élevant de l’épave encore en feu, tandis que les équipes d’intervention de l’aéroport tentaient de maîtriser la situation.

Un déplacement ministériel déjà marqué par un drame minier

Ironie du sort, Louis Watum se rendait à Kolwezi pour suivre de près un autre drame survenu dans la région : l’effondrement meurtrier sur le site minier de Kalondo, près du village Mulondo, dans le territoire de Mutshatsha. Plus de 40 creuseurs y ont trouvé la mort ces derniers jours, suscitant un vif émoi à travers le pays. Cet accident aérien aurait pu alourdir davantage un bilan humain déjà tragique dans la province riche en ressources minières mais régulièrement endeuillée par des incidents dans les carrières artisanales.

Les autorités aéroportuaires et militaires ont immédiatement sécurisé le périmètre et annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Des informations préliminaires évoquent un problème technique ou une erreur de manœuvre, mais aucune piste n’est pour l’instant privilégiée.

YouTube video

Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
