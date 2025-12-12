Trafic d’or au Cameroun vers les Émirats arabes unis : un rapport dénonce des pertes fiscales colossales

Un rapport de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), présenté à Yaoundé le 10 décembre 2025, révèle que plus de 15 tonnes d’or ont quitté illégalement le Cameroun en 2023, privant l’État de centaines de milliards de FCFA.

Des tonnes d’or en fuite vers les Émirats arabes unis

Selon l’ITIE qui vient de publier un rapport, près de 15,2 tonnes d’or ont quitté le Cameroun de manière non déclarée en 2023, dont plus de 90% à destination des Émirats arabes unis. Cette contrebande prive le Trésor public d’une part essentielle de ses revenus. Les pertes fiscales potentielles liées à ces trafics sont estimées à environ 165 milliards de FCFA, soit près de 300 millions de dollars.

Le rapport précise que la Douane camerounaise n’a enregistré que 22,3 kg d’exportations officielles d’or, alors que les statistiques internationales font état de plusieurs tonnes expédiées. Une situation loin d’être nouvelle : déjà en 2022, un écart considérable avait été observé entre les 4,8 tonnes d’or importées depuis le Cameroun selon les chiffres étrangers et les 47,9 kg officiellement déclarés à l’export. La valeur de cet or sorti illicitement du pays était alors estimée à 279 millions de dollars, soit environ 189,2 milliards de FCFA, contre à peine 1,8 milliard FCFA pour les exportations légales.

Une stratégie nationale encore à la peine

Pour tenter d’endiguer cette hémorragie, le Cameroun a créé, par décret présidentiel n°2020/749 du 14 décembre 2020, la Société nationale des mines (SONAMINES). Depuis février 2025, cette structure a mis en œuvre une stratégie de commercialisation de l’or visant à maîtriser les circuits d’achat et d’approvisionnement, à réduire l’influence des réseaux informels et à garantir la traçabilité des flux d’or sur le territoire national.

La SONAMINES prévoit également de lancer une plateforme numérique sécurisée pour faciliter les transactions et le suivi en temps réel des opérations. Si les résultats tardent à se faire sentir, la société publique a néanmoins reversé au Trésor, en septembre 2024, 224 lingots d’or soit plus de 420 kg, provenant de la collecte de l’Impôt Synthétique Minier Libératoire (ISML) et des droits de sortie douaniers, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024.

Depuis le début de ses activités, la SONAMINES a rétrocédé un total de 638 kg d’or, d’une valeur estimée à 27 milliards de FCFA. Mais pour l’ITIE, ces efforts demeurent insuffisants. L’organisation recommande au gouvernement camerounais de renforcer les contrôles aux frontières, de coordonner les services concernés, et surtout de mener une étude approfondie sur l’or artisanal afin de mieux définir les circuits et les responsabilités des différents acteurs.