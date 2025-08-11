Prolongation exceptionnelle pour une saison de lutte hors norme

La saison 2024-2025 de lutte sénégalaise connaît un prolongement inattendu jusqu’au 24 août. Perturbée par des incidents sécuritaires et des suspensions temporaires, elle conserve toutefois tout son suspense. Les promoteurs profitent de ce délai pour reprogrammer les combats annulés et offrir un final à la hauteur des attentes.

Entre rebondissements sportifs et adieux marquants, la fin de saison s’annonce électrique.

Une saison perturbée par les violences

Cette année, la lutte sénégalaise a été secouée par un climat tendu. Des incidents, parfois graves, ont éclaté avant et après les combats et poussé le ministère de l’Intérieur à intervenir. Parmi les mesures prises : avancer l’heure des affrontements pour éviter qu’ils ne se déroulent à la tombée de la nuit. Malgré cela, le phénomène du simol, ces bandes de jeunes qui dépouillent les spectateurs ou les automobilistes aux abords des arènes, a continué de semer l’insécurité. Ce contexte a entraîné la suspension temporaire des compétitions et désorganisé l’ensemble du programme.

Une prolongation pour rattraper le retard

Initialement prévue pour se terminer le 31 juillet, la saison se prolongera finalement jusqu’au 24 août. Selon le président du CNG, Malick Ngom, cette décision fait suite à la demande de plusieurs promoteurs dont les événements avaient été reportés. Ces trois semaines supplémentaires devraient permettre de reprogrammer les affiches annulées et de conclure la saison sur une note sportive, malgré les tensions en coulisses.

Des temps forts et des adieux marquants

Sportivement, la saison a connu des moments marquants. L’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, a perdu sa couronne, un coup dur qui a animé les débats dans les cercles de la lutte. Parallèlement, Bombardier, figure emblématique, a tiré sa révérence après une défaite face à Jackon Junior et mis fin à une carrière qui a marqué l’histoire de la discipline.

Patience avant les prochains chocs

En raison du Magal 2025, aucun gala n’aura lieu ce week-end à Dakar. Les amateurs devront patienter jusqu’au 17 août, date du retour des grands affiches, notamment celle proposée par Ama Dia Productions. Une attente qui promet d’attiser l’engouement, alors que chaque combat pourrait sceller définitivement les destins de cette saison prolongée.