Procès Constant Mutamba : 10 ans de travaux forcés requis contre l’ex-ministre de la Justice

Serge Ouitona

Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice
L’ancien ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, encourt une lourde peine. Le ministère public a requis, ce mercredi 13 août, dix ans de travaux forcés à son encontre, assortis de sanctions politiques et civiles, pour le détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d’une prison à Kisangani.

Lors de l’audience publique, la phase des plaidoiries s’est ouverte avec les réquisitions du procureur général. Ce dernier a dressé un tableau accablant des faits reprochés à l’ex-ministre, pointant notamment le recours illégal à une procédure de gré à gré au détriment d’un appel d’offres conforme aux règles des marchés publics. Le ministère public affirme que Constant Mutamba a contourné les institutions compétentes, telles que le Secrétariat général à la Justice, pour conclure un contrat avec la société Zion Construction, entité qui, selon l’accusation, n’a aucune existence juridique.

Une société fantôme au cœur du dossier

Les réquisitions rappellent que l’argent destiné au chantier aurait été viré directement sur le compte de cette société fictive, sans siège social, sans personnel, sans garantie bancaire, et sans avis de non-objection préalable. Le procureur souligne également que le marché aurait été exécuté en violation des procédures, et ce, alors même que ni le Conseil des ministres ni la Première ministre n’avaient approuvé le contrat.

Sur le plan juridique, le ministère public considère que l’infraction de détournement s’est matérialisée dès que les fonds ont quitté le compte du Fonds de réparation et d’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda en RDC (FRIVAO) du ministère pour celui de Zion Construction. L’élément moral, lui, repose sur la qualité de juriste expérimenté de Constant Mutamba : l’accusation estime qu’il ne pouvait ignorer les règles en vigueur et qu’il a agi avec une intention frauduleuse manifeste.

Procès Constant Mutamba : l’ASADHO dénonce un « procès déséquilibré » et craint une condamnation sans preuves

Des sanctions politiques lourdes envisagées

Outre les dix ans de travaux forcés, le procureur général requiert :

  • L’interdiction de voter ou de se porter candidat pendant dix ans après la fin de la peine,
  • La privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation,
  • L’interdiction définitive d’accéder à des fonctions publiques, quel qu’en soit le niveau.

L’audience se poursuit avec la plaidoirie de la défense, qui entend réfuter point par point les accusations portées contre son client. Ce procès, très médiatisé en RDC, s’inscrit dans une atmosphère de lutte affichée contre la corruption et le détournement de fonds publics, mais pose aussi la question de l’efficacité des dispositifs de contrôle et de la transparence dans la gestion des projets publics.

Par Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
RDC : Patrick Muyaya visé par de nouvelles accusations dans l’affaire Gisèle Busima

RDC : Patrick Muyaya visé par de nouvelles accusations dans l’affaire Gisèle Busima

L’affaire Gisèle Busima, opposant la femme d’affaires congolaise au ministre de la Communication Patrick Muyaya, connaît un nouveau rebondissement. La convocation du père et...
Des soldats congolais

Est de la RDC : Mulamba sous les bombes, la paix enterrée par le fracas des armes

Au Sud-Kivu, les collines résonnent à nouveau du fracas des combats. À Mulamba, petit village agricole, les habitants vivent reclus par peur des obus....
Drapeau de l'Organisation des Nations Unis

Le Rwanda réfute les accusations des rapports du bureau des droits de l’homme de l’ONU

Le gouvernement rwandais rejette catégoriquement les allégations du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme l'accusant de soutenir le groupe armé M23, responsable...
