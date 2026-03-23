Présidentielle 2026 Bénin : Les Démocrates optent pour la neutralité et confient leur avenir à Nourénou Atchadé

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le parti d’opposition Les Démocrates a levé le voile sur sa stratégie électorale. Réuni en Conseil national Ordinaire à Cotonou, le parti a pris une double décision majeure : ne soutenir aucun candidat en lice et confier sa direction à Nourénou Atchadé. Un tournant qui illustre à la fois un repositionnement stratégique et une volonté de reconstruction.

Alea jacta est. Les Démocrates se sont prononcés sur la Présidentielle du 12 avril. Les responsables du parti renvoient chaque Béninois à sa conscience pour le vote.

Une neutralité assumée

C’est une décision qui met fin aux spéculations : Les Démocrates ne donneront aucune consigne de vote pour la Présidentielle de 2026. Ni soutien officiel, ni ralliement à l’un des duos en compétition. Le Conseil national a tranché sans ambiguïté. Dans un paysage politique fortement dominé par la mouvance présidentielle, ce choix apparaît comme une posture de retrait stratégique. Privé de candidature propre et affaibli par son absence dans les institutions électives pour les prochaines années, le parti a préféré ne pas s’engager dans une alliance susceptible de brouiller son identité. En d’autres termes, Les Démocrates entendent éviter de se fondre dans des rapports de force déjà établis, au risque de diluer leur positionnement politique.

Cette neutralité n’est toutefois pas sans conséquences. Elle pourrait susciter des frustrations au sein de la base militante, certains espérant un rôle plus actif dans l’issue du scrutin. Mais pour la direction du parti, l’enjeu dépasse l’échéance immédiate : il s’agit de préserver une autonomie politique en vue d’une recomposition à moyen terme. Même au péril de la vie du parti.

Un pari sur le temps long

En choisissant de ne soutenir aucun candidat, Les Démocrates renvoient chaque prétendant à sa capacité individuelle de mobilisation. Une manière de se tenir à distance d’un scrutin dont l’issue semble, aux yeux de certains observateurs, largement influencée par des rapports de force préexistants. A travers ce positionnement, les responsables du parti veulent projeter l’image d’une stratégie de repli calculé : observer, analyser et se reconstruire. Le parti mise sur le temps long pour retrouver une lisibilité politique et rebâtir une offre crédible dans le champ de l’opposition.

Mais ce pari comporte des risques. En s’effaçant temporairement du jeu électoral, Les Démocrates prennent le risque de perdre en visibilité et en influence, dans un contexte où la compétition politique reste intense. D’autant que dans leur camp, les démissions continuent de s’enchaîner.

Nourénou Atchadé à la tête d’un parti en reconstruction

L’autre décision majeure issue du Conseil national concerne la désignation de Nourénou Atchadé comme nouveau président du parti. Cette désignation intervient à un moment critique de la vie du parti marqué par des turbulences et des recompositions. En accédant à la tête des Démocrates, Nourénou Atchadé hérite d’un chantier complexe. Il lui revient désormais de maintenir la cohésion d’une formation fragilisée, de redéfinir une ligne politique claire et de relancer une dynamique militante.

Son profil apparaît comme un choix de stabilisation. Le parti semble miser sur sa capacité à structurer l’organisation et à incarner une opposition crédible face à une mouvance présidentielle dominante. Eric Houndété s’efface alors au profit de celui qui, jusque-là, était aussi l’un des vice-présidents d’un parti qui se bat et se débat pour ne pas tomber dans une mort clinique à laquelle tout semble le destiner désormais.