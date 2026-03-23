Au Bénin, l’hémorragie continue au sein du parti Les Démocrates : Guy Mitokpè et Daniel Edah claquent la porte

Au Bénin, le parti d’opposition Les Démocrates continue d’enregistrer des départs. Ce dimanche, deux nouveaux cadres ont rendu publiquement leur démission du parti.

En l’espace de quelques heures, ce dimanche, deux figures du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè et Daniel Edah, ont annoncé leur départ, compliquant davantage la situation d’un parti secoué par de sévères turbulences depuis l’invalidation en octobre dernier de son duo candidat à l’élection présidentielle du 12 avril.

Guy Mitokpè quitte Les Démocrates « sans amertume »

Secrétaire national à la communication du parti jusqu’à sa démission, Guy Mitokpè a officialisé son départ dans un message publié sur les réseaux sociaux, au ton à la fois solennel et introspectif. « Le cœur lourd mais la tête haute », il affirme avoir « tout donné » pour défendre les valeurs d’intégrité, de fidélité et de loyauté au sein de sa formation politique. Dans une déclaration empreinte d’émotion, l’ancien responsable explique que sa décision est le fruit d’un processus de consultation engagé avec les cadres de la 16ᵉ circonscription électorale ainsi qu’avec ses soutiens réunis au sein des structures « Les amis de Guy Dossou Mitokpè ». De ces échanges est ressortie une conviction partagée : « la fin d’un cycle ».

« On ne peut rester indéfiniment dans le deuil des structures quand l’avenir du pays nous appelle ailleurs », a-t-il écrit, annonçant ainsi sa démission « avec une détermination inébranlable ». L’homme politique insiste toutefois sur l’absence de ressentiment, affirmant quitter le parti « sans amertume », mais avec la volonté de poursuivre son engagement sous d’autres formes.

Malgré son départ, Guy Mitokpè a tenu à saluer l’ensemble des militants et dirigeants du parti, dont il dit avoir été sa « famille ». Il adresse également un hommage particulier à Thomas Boni Yayi, ancien président du parti, dont il souligne le rôle déterminant dans son parcours politique. « Travailler à vos côtés fut un honneur et une école de résilience », a-t-il déclaré. Cette posture conciliante contraste avec les tensions souvent observées lors de départs politiques, et témoigne d’une volonté de préserver les ponts, malgré la rupture.

Daniel Edah fonde un nouveai mouvement politique

Quelques heures plus tôt, Daniel Edah avait lui aussi annoncé sa démission du parti. Dans une vidéo publiée sur Facebook, l’opposant a indiqué avoir quitté Les Démocrates depuis le 14 mars 2026, invoquant une divergence de vision politique. Ancien candidat à la Présidentielle de 2016, Daniel Edah justifie son départ par son ambition de bâtir « un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée ». Une vision qu’il entend désormais porter à travers son mouvement « Nous le ferons », appelé à se transformer prochainement en parti politique.

Contrairement à Mitokpè, Edah ne laisse aucun doute sur sa trajectoire : il restera dans l’opposition et entend structurer une nouvelle offre politique, avec en ligne de mire les échéances futures.

Une opposition béninoise en recomposition avant la présidentielle de 2026

Ces nouveaux départs traduisent à n’en point douter le mal profond qui secoue le parti depuis l’invalidation de son duo de candidat à l’élection présidentielle. À la veille de la présidentielle, alors que le parti tient son conseil national, tout porte à croire qu’il est effectivement en fin de cycle. Les Démocrates vont-ils s’aligner sur l’un des duos candidats, vont-ils appeler au boycott pur et simple ou vont-ils s’abstenir de se prononcer ? La réponse ne devrait plus tarder.