Bénin, double démission de Boni Yayi et de son fils : vers la mort clinique du parti Les Démocrates ?

Le choc est brutal pour l’opposition béninoise. En l’espace de quelques heures, ce mercredi 4 mars 2026, Thomas Boni Yayi a annoncé son retrait de la présidence du parti Les Démocrates, invoquant des raisons de santé, tandis que son fils, Chabi Yayi, quittait lui aussi la formation dont il occupait le poste stratégique de secrétaire aux relations extérieures.

Cette double démission intervient dans un contexte de crise profonde et pose une question désormais ouverte : le principal parti d’opposition est-il en train de vivre sa mort clinique ?

Une onde de choc au sommet

Dans son courrier, l’ancien chef de l’État (2006-2016) explique vouloir se consacrer au repos. Officiellement, la décision est personnelle. Politiquement, elle survient au pire moment pour une formation déjà fragilisée par des dissensions internes et des échecs électoraux répétés. La simultanéité avec le départ de son fils intrigue.

Si aucune explication publique n’a été donnée par ce dernier, la symbolique est forte : le père, leader charismatique, se retire, le fils s’efface. C’est tout un cycle qui semble se refermer. La direction du parti est désormais assurée par les vice-présidents et les instances dirigeantes, en attendant un congrès. Mais l’intérim peut-il suffire à contenir une crise qui couvait depuis des mois ?

Une crise ouverte depuis la Présidentielle manquée

Les difficultés des Démocrates ne datent pas d’hier. Après être devenus la première force d’opposition à l’Assemblée nationale à l’issue des législatives de 2023, le parti espérait capitaliser sur cette dynamique. La désignation, en octobre 2025, du duo Renaud Agbodjo – Judes Lodjou pour l’élection présidentielle d’avril 2026 a toutefois déclenché une fronde interne. Le refus du député Michel Sodjinou d’accorder son parrainage au ticket investi a empêché la validation de la candidature par la Commission électorale nationale autonome (CENA), dans un système institutionnel marqué par l’exigence de parrainages d’élus instaurée sous la présidence de Patrice Talon.

Résultat : le principal parti d’opposition s’est retrouvé absent de la course présidentielle. Une humiliation politique suivie de démissions en cascade. Plusieurs députés et cadres ont quitté la formation. L’absence aux élections communales et municipales, puis l’échec aux législatives du 11 janvier 2026, ont accentué le sentiment de déclassement.

Vers la « mort clinique » ?

Depuis sa création, Les Démocrates ont largement reposé sur l’aura et l’autorité de Thomas Boni Yayi. Sa stature d’ancien Président, son implantation nationale et son réseau militant constituaient le socle de la formation. Mais cette centralité a aussi été une fragilité. En l’absence d’une relève clairement structurée, le parti s’est trouvé dépendant d’un leadership charismatique, sans mécanisme interne suffisamment robuste pour absorber les chocs. La présence de Chabi Yayi à un poste stratégique alimentait par ailleurs les critiques sur une possible personnalisation familiale du parti. Avec la double démission, c’est à la fois l’ossature symbolique et organisationnelle qui vacille.

C’est la raison pour laquelle parler de « mort clinique » n’est pas qu’une formule. Plusieurs indicateurs sont au rouge : perte de leadership fondateur ; divisions internes non résolues ; échecs électoraux récents ; départ de figures parlementaires ; affaiblissement de la base militante. Un parti politique peut survivre à une défaite. Il peut même renaître d’une crise. Mais survivre à la perte simultanée de son chef historique et de sa colonne vertébrale organisationnelle exige une capacité de refondation rapide et crédible.

Surtout quand le parti se sait exclu du jeu électoral au sommet pour longtemps, au moins quatorze années. En effet, absents du Parlement et des collectivités locales, Les Démocrates ne pourront, par conséquent, parrainer aucun candidat à la Présidentielle de 2033. Comment le parti peut-il survivre à une telle traversée du désert ? Comment peut-il garder mobilisés ses militants alors qu’il n’y a en face aucun enjeu majeur ? À court terme, le risque est celui de l’implosion silencieuse : des cadres rejoignant d’autres formations, des militants démobilisés, un appareil qui se délite. En d’autres termes, les jours du parti Les Démocrates semblent désormais comptés.