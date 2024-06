Quelque 4 577 migrants maliens ont été rapatriés, entre janvier et mi-juin 2024. Ils fuient les conditions de vie difficiles dans les pays de transit et d’accueil, marquées par l’insécurité, le manque d’opportunités et l’accès limité aux services de base.

Le désir de se rapprocher de leurs familles et l’impact de la crise sociopolitique et sécuritaire au Mali, qui a entraîné des déplacements massifs, motivent également ce retour. Face à cette situation, le gouvernement malien, en collaboration avec l’OIM, met en place des programmes d’aide au retour volontaire et à la réinsertion sociale et économique des migrants rapatriés.

Près de 91 000 migrants rapatriés entre 2002 et 2014

Cependant, l’accès au logement, aux soins de santé et à l’éducation demeure un grand défi. Le retour des migrants maliens dans leur pays d’origine n’est pas un phénomène récent. Depuis les années 2000, le Mali observe une augmentation constante du nombre de migrants rapatriés, en provenance principalement de pays d’Afrique de l’Ouest et d’Europe.

Selon l’OIM, entre 2002 et 2014, près de 91 000 migrants maliens ont été rapatriés. Les principales raisons de ce retour étaient des difficultés économiques et un manque d’opportunités dans les pays de migration. Il s’y ajoute l’instabilité politique et les conflits dans certains pays de migration, notamment en Libye et en Côte d’Ivoire, ainsi que la discrimination et la xénophobie envers les migrants dans certains pays de destination.

Fuir la guerre, la persécution ou la pauvreté

Les migrants rapatriés au Mali proviennent de divers horizons et situations socio-économiques. On trouve parmi eux des jeunes à la recherche d’un avenir meilleur, souvent peu qualifiés et ayant du mal à s’intégrer dans les pays de migration. Il y a aussi des travailleurs migrants, ayant perdu leur emploi ou confrontés à des conditions de travail difficiles. Ou encore des familles entières, fuyant la guerre, la persécution ou la pauvreté.

Des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables aux risques et à l’exploitation pendant le voyage font aussi partie des rapatriés. Le retour des migrants peut avoir un impact positif sur les communautés d’origine, en apportant de nouvelles compétences, expériences et ressources. Il peut aussi être à l’origine de difficultés, notamment s’agissant de la réinsertion économique et sociale, en raison du manque d’opportunités d’emploi et de formation.

Faciliter la réintégration des migrants rapatriés

Il y a aussi le risque de marginalisation et d’exclusion sociale, notamment pour les migrants les plus vulnérables. Toutefois, le gouvernement malien, en collaboration avec des organisations internationales et des ONG, met en œuvre des programmes pour faciliter la réintégration des migrants rapatriés.

Ces programmes incluent une aide à la réinsertion économique, par le biais de formations professionnelles, d’accès au crédit et de création d’entreprises. Un appui psychosocial, pour aider les migrants à surmonter les traumatismes du voyage et de l’exil. Une promotion de la cohésion sociale, pour favoriser la réintégration des migrants au sein de leurs communautés.