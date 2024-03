Les défis de la migration: Un rapport alarmant de l’OIM sur les risques de mortalité

Genève/Berlin – Le dernier rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) jette une lumière crue sur la situation alarmante des migrants au cours de la dernière décennie, révélant que plus d’un tiers des décès de migrants proviennent de régions en conflit ou abritant d’importantes populations de réfugiés. Cette situation met en évidence les risques mortels auxquels sont confrontés ceux qui tentent d’échapper aux zones de guerre, souvent sans voies de fuite sécurisées.

Le rapport, marquant le dixième anniversaire du projet sur les migrants disparus de l’OIM, indique que malgré les efforts de documentation, l’identité de la majorité des migrants décédés reste inconnue. Avec plus des deux tiers des cas non identifiés, les familles restent dans l’incertitude, soulignant un besoin criant de meilleures méthodes de collecte et d’identification des données.

Un nombre de morts inacceptable sur la route de la migration

Ugochi Daniels, directeur général adjoint des opérations de l’OIM, a souligné la tragédie des 5 500 femmes et 3 500 enfants morts sur les chemins de la migration au cours des dix dernières années. Ces chiffres lancent un appel à transformer les données en actions concrètes pour protéger les vies des migrants les plus vulnérables.

Le document, intitulé « Une décennie de documentation des décès de migrants », révèle que plus de 63 000 décès et disparitions ont été enregistrés au cours de cette période, un nombre en hausse avec un pic sans précédent en 2023. La nécessité de renforcer la recherche et le sauvetage, ainsi que de fournir des voies de migration sûres, n’a jamais été aussi pressante. L’OIM appelle également à une coopération internationale renforcée pour lutter contre les réseaux de contrebandiers et de trafiquants.

La noyade est identifiée comme la cause principale de ces décès tragiques, en particulier en Méditerranée, où plus de 27 000 personnes ont perdu la vie. Le rapport souligne la sous-représentation probable du nombre réel de décès, en particulier parmi les femmes et les enfants, due à un manque d’information sur le sexe et l’âge des victimes.

Record de mortalité en 2023

L’année 2023 a marqué un record de mortalité avec plus de 8 500 décès enregistrés, et 2024 s’annonce tout aussi préoccupant. Malgré une baisse des arrivées en Méditerranée cette année, le nombre de morts reste tragiquement élevé.

Face à cette crise, le rapport met en avant l’attention croissante des politiques internationales et des initiatives visant à prévenir les décès de migrants. L’utilisation des données du projet Missing Migrants comme indicateur des progrès, ou de leur absence, en matière de migration sûre est cruciale pour la mise en œuvre de l’Agenda des Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’OIM, dans son nouveau Plan stratégique 2024-2028, a fait de la sauvegarde des vies et de la protection des personnes en déplacement sa priorité absolue. Toutefois, l’organisation insiste sur le fait qu’elle ne peut pas réussir seule et appelle à une action et à une coopération internationales renforcées pour mettre fin à la tragédie des décès de migrants et répondre aux conséquences des milliers de vies perdues.

Lire le rapport complet