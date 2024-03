La Méditerranée, un enfer pour les migrants

L’année 2023 a été la plus meurtrière pour les migrants, depuis une décennie, avec plus de 8 565 décès recensés sur les routes migratoires à travers le monde.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publié un rapport accablant ce mercredi, soulignant que l’année 2023 a été la plus meurtrière pour les migrants depuis une décennie. Avec un bilan de plus de 8 565 décès recensés sur les routes migratoires à travers le monde, l’organisation appelle à une action urgente pour endiguer cette tragédie humaine.

Défaut de voies migratoires sûres et légales

Ce chiffre représente une augmentation alarmante de 20% par rapport à l’année 2022, démontrant l’urgence d’une réponse globale et concertée pour protéger les migrants et leur garantir des conditions de voyage plus sûres et plus dignes. La traversée de la Méditerranée reste l’itinéraire le plus meurtrier, avec plus de 3 129 décès et disparitions enregistrés en 2023.

Cette route maritime périlleuse, empruntée par des milliers de migrants chaque année fuyant la guerre, la pauvreté et les persécutions, se solde régulièrement par des drames humains insoutenables. Le rapport de l’OIM pointe du doigt le manque criant de voies migratoires sûres et légales, contraignant les migrants à se tourner vers des passeurs et des trafiquants d’êtres humains sans scrupules, qui les exposent à des dangers extrêmes.

Un appel à une action urgente

Face à ce bilan humain effroyable, l’OIM appelle à une mobilisation internationale pour sauver des vies et protéger les droits des migrants. L’organisation exhorte les gouvernements à augmenter le nombre de voies migratoires sûres et légales, à renforcer les efforts de recherche et de sauvetage en mer, lutter contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains et promouvoir le respect des droits des migrants.

En plus des actions des gouvernements, il est attendu des actions de sensibilisation du public à la situation des migrants. Notamment par le partage d’informations, un soutien aux organisations travaillant avec les migrants. En plus de mettre la pression sur les gouvernements, afin d’aider à aboutir une migration plus humaine et plus sûre. Ce qui, selon l’OIM, aidera à sauver des vies et construire un avenir meilleur pour tous.