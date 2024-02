Un réseau criminel de trafic de migrants marocains démantelé en Algérie

Un réseau criminel de trafic d’individus a été démantelé en Algérie. Ces individus facilitaient l’entrée et la sortie de personnes d’origine marocaine du territoire algérien.

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Naâma, en Algérie, ont porté un coup dur au trafic de migrants en démantelant un réseau criminel transfrontalier. Ce réseau facilitait l’entrée et la sortie illégale de Marocains via les frontières terrestres algériennes.

Uns stratégie bien huilée

L’opération, selon la presse algérienne, a débuté suite à l’arrestation de deux individus de nationalité marocaine en situation irrégulière sur le territoire algérien. L’exploitation de leurs informations aurait permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à un réseau organisé actif entre l’Algérie et le Maroc.

Le réseau opérait de la manière suivante : des passeurs marocains recrutaient des candidats à l’immigration clandestine et leur promettaient l’entrée en Algérie moyennant des sommes d’argent. Ensuite, un individu binational, résidant en Algérie, servait de passeur d’argent. Il recevait les sommes versées par les migrants en dinars algériens et les transférait ensuite à un complice au Maroc via une application électronique.

Huit membres du réseau arrêtés, dont six Marocains

Dernière étape : les migrants étaient ensuite infiltrés en Algérie par des points de passage clandestins le long des frontières terrestres. Sauf que les services de sécurité algériens ont démantelé le réseau. L’opération, menée en collaboration avec plusieurs wilayas, a permis d’arrêter huit membres du réseau, dont six Marocains. Les perquisitions effectuées ont abouti à d’importantes saisies.

Une somme de 100 millions de centimes algériens, 3 440 Dirhams marocains, 6 cartes d’identités marocaines, 3 passeports marocains, 900 euros, 50 dinars tunisiens, 10 dollars et 6 téléphones portables ont été trouvés en possessions de ces trafiquants transfrontaliers. Les membres du réseau devront répondre des chefs d’accusation suivants : crime de contrebande de migrants dans le cadre d’un groupe criminel organisé transfrontalier et transfert illégal de capitaux de et vers l’étranger.