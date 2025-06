Essaouira en transe : le Festival Gnaoua 2025 célèbre 26 ans de métissage musical

La perle de l’Atlantique marocain s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme ancestral des guembris et des qraqeb. Du 19 au 21 juin 2025, Essaouira accueillera la 26ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, événement devenu incontournable depuis sa création en 1998. Cette année, plus de 350 artistes venus de 23 pays différents investiront les scènes de la médina pour 54 concerts exceptionnels.

Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2019, la musique gnaoua trouve à Essaouira son écrin le plus prestigieux. Cette tradition millénaire, née de la rencontre entre les cultures berbères, arabes et subsahariennes, continue de fasciner par sa dimension à la fois spirituelle et festive. Les 40 maâlems présents cette année perpétuent cet héritage tout en l’ouvrant aux influences du monde entier.

Une programmation éclectique aux accents internationaux

L’édition 2025 mise sur la diversité avec des têtes d’affiche venues d’horizons multiples. Cimafunk, prodige afro-cubain, Tiken Jah Fakoly, légende du reggae engagé, et CKay, sensation nigériane de la pop contemporaine, côtoieront les maîtres gnaoua dans des fusions inédites.

Le concert d’ouverture porté par Maâlem Hamid El Kasri accompagné de la compagnie sénégalaise Bakalama et des chanteuses Abir El Abed et Kya Loum

La rencontre explosive entre Maâlem Houssam Gania et le batteur de jazz new-yorkais Marcus Gilmore

La collaboration inédite de Maâlem Mohamed Boumezzough avec un ensemble interculturel réunissant Aly Keïta au balafon, Tao Ehrlich aux cuivres et Hajar Alaoui au chant

La fusion prometteuse entre Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou et la malienne Rokia Koné

Un festival gratuit et populaire

Fidèle à sa philosophie d’accessibilité, le festival gnaoua maintient la gratuité pour la plupart de ses concerts en plein air. Les principales scènes – Place Moulay Hassan, Plage d’Essaouira, et les espaces de la médina – accueillent librement les spectateurs. Seuls les concerts intimistes dans des lieux comme Dar Souiri, Bayt Dakira, le Borj Bab Marrakech ou les zaouïas Issaoua et Sidna Bilal nécessitent une billetterie spécifique (250 DH par soirée).

Le programme « Berklee at Gnaoua« , en partenariat avec le prestigieux Berklee College of Music, revient pour sa deuxième édition du 16 au 21 juin. Cette formation d’excellence réunit de jeunes musiciens internationaux autour de maîtres gnaoua pour des sessions d’apprentissage intensives.

Enfin, le Forum des droits humains, dans sa 12ème édition, explorera cette année les « mobilités humaines et dynamiques culturelles » avec la participation d’intellectuels comme Elia Suleiman, Véronique Tadjo ou encore Pascal Blanchard.