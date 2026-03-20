Pourquoi le tourisme en Afrique attire de plus en plus de voyageurs

L’Afrique attire un nombre croissant de touristes internationaux. Porté par la diversité de ses paysages, la richesse de ses cultures et la reprise du secteur depuis 2024, le continent gagne en visibilité. Plusieurs pays investissent désormais pour transformer cet intérêt en dynamique touristique durable.

L’Afrique confirme son retour sur la carte mondiale du tourisme. Selon UN Tourism, le continent a enregistré au premier trimestre 2024 des arrivées internationales supérieures de 5 % à leur niveau de 2019, preuve d’une reprise particulièrement rapide. Cette dynamique s’explique par la diversité de l’offre africaine, qui va des safaris aux plages, en passant par les grandes villes culturelles et les sites patrimoniaux. Elle s’appuie aussi sur la montée en gamme de plusieurs destinations, à l’image du Bénin, dont la stratégie touristique a récemment été saluée à l’international.

Une reprise touristique qui confirme l’attractivité du continent

Selon les données de l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism), le continent avait accueilli environ 74 millions de visiteurs internationaux en 2019, soit près du double du nombre enregistré au début des années 2000.

Comme ailleurs dans le monde, la pandémie de Covid-19 a provoqué un ralentissement brutal du secteur. Depuis 2022, la reprise s’est cependant accélérée dans de nombreux pays africains. Le Maroc, l’Égypte ou encore la Tunisie ont rapidement retrouvé des niveaux élevés de fréquentation, tandis que plusieurs destinations d’Afrique subsaharienne gagnent en visibilité auprès des voyageurs internationaux. Selon le World Travel & Tourism Council, le tourisme représentait avant la pandémie environ 7 % du produit intérieur brut du continent africain, confirmant l’importance économique croissante du secteur.

Des paysages et une biodiversité uniques

L’un des principaux atouts touristiques de l’Afrique réside dans la diversité de ses paysages. Des dunes du Sahara aux savanes d’Afrique de l’Est, en passant par les forêts tropicales du bassin du Congo et les plages de l’océan Indien, le continent offre une variété d’expériences rarement égalée. Les safaris figurent parmi les attractions les plus recherchées par les visiteurs étrangers. Les parcs nationaux du Kenya, de Tanzanie, du Botswana ou d’Afrique du Sud permettent d’observer une faune exceptionnelle dans des environnements naturels préservés.

La richesse du patrimoine naturel africain constitue également un élément majeur de son attractivité. Selon plusieurs institutions internationales, dont la Banque mondiale, l’Afrique abrite une part importante de la biodiversité mondiale et possède de nombreux écosystèmes uniques. L’Afrique compte désormais 108 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi lesquels les pyramides d’Égypte, les églises rupestres de Lalibela en Éthiopie ou encore les médinas historiques du Maroc.

Le développement de nouvelles destinations

Si certaines destinations africaines attirent depuis longtemps les visiteurs internationaux, d’autres pays commencent aujourd’hui à se positionner sur la carte touristique mondiale.

Le Rwanda, par exemple, a développé un modèle touristique axé sur la protection de la nature et l’observation des gorilles de montagne. La Namibie et le Botswana misent quant à eux sur un tourisme durable qui valorise leurs grands espaces naturels.

En Afrique de l’Ouest, plusieurs États cherchent également à renforcer leur attractivité touristique. Le Ghana a notamment lancé en 2019 l’initiative « Year of Return », destinée à attirer les membres de la diaspora africaine et les visiteurs afro-descendants.

Le Bénin, une stratégie touristique en pleine transformation

Parmi les pays qui misent aujourd’hui sur le tourisme, le Bénin figure de plus en plus souvent dans les analyses des spécialistes du secteur. Depuis plusieurs années, les autorités béninoises ont engagé une stratégie visant à valoriser le patrimoine culturel et historique du pays. La ville de Ouidah, haut lieu de la mémoire de la traite négrière, attire un nombre croissant de visiteurs venus découvrir la Route des Esclaves et les sites liés à cette histoire. Le gouvernement béninois a également lancé plusieurs projets destinés à renforcer l’offre touristique, notamment à travers la restauration de sites historiques et la création d’infrastructures culturelles.

Le pays cherche aussi à promouvoir ses traditions culturelles et spirituelles. L’agence officielle Benin Tourism indique que le pays a été classé parmi les 10 destinations à suivre en 2024 par Lonely Planet et parmi les 25 nouvelles destinations à visiter en 2025 par Afar. Le site officiel du ministère béninois du Tourisme met aussi en avant les Vodun Days 2026 et plusieurs projets structurants à Ouidah et dans la Pendjari. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à positionner le Bénin comme une destination culturelle majeure en Afrique de l’Ouest.

L’attrait d’un tourisme plus authentique

L’intérêt croissant pour l’Afrique s’explique également par l’évolution des attentes des voyageurs. De nombreux touristes cherchent désormais à privilégier des destinations qui offrent des expériences plus immersives et un contact direct avec les cultures locales.

Dans plusieurs régions du continent, des projets de tourisme communautaire permettent aux visiteurs de séjourner dans des villages ou de participer à des activités traditionnelles. Ce type d’initiative contribue à générer des revenus pour les populations locales tout en favorisant la préservation des cultures et des savoir-faire.

Pour plusieurs organisations internationales, le tourisme peut ainsi jouer un rôle important dans le développement économique et social de certaines régions africaines.

Des défis persistants à surmonter

Si l’Afrique attire de plus en plus de visiteurs, le développement du tourisme sur le continent reste confronté à plusieurs obstacles structurels. Dans certaines régions, notamment au Sahel, l’instabilité sécuritaire continue de freiner les flux touristiques et d’affecter l’image internationale de certaines destinations.

L’accessibilité constitue également un enjeu majeur. Les coûts de transport, souvent élevés, ainsi que les contraintes liées aux visas peuvent représenter un frein pour de nombreux voyageurs internationaux. À cela s’ajoutent des infrastructures encore inégales selon les pays, qui peuvent limiter le développement de certaines offres touristiques.

Malgré ces défis, de nombreux États africains poursuivent leurs efforts pour améliorer l’attractivité de leur territoire, en investissant dans les infrastructures, en simplifiant les procédures d’entrée et en renforçant la sécurité des zones touristiques.

Un potentiel touristique encore largement inexploité

En dépit de ses atouts, l’Afrique reste encore relativement peu représentée dans les flux touristiques mondiaux. Selon UN Tourism, le continent accueille environ 5 % des touristes internationaux, un chiffre relativement modeste au regard de la richesse de son patrimoine naturel et culturel.

Pour de nombreux observateurs, ce décalage souligne le potentiel encore largement inexploité du tourisme africain. À mesure que les infrastructures se développent et que les destinations gagnent en visibilité, le continent pourrait s’imposer comme l’une des grandes régions touristiques du XXIᵉ siècle.