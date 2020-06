Afrique : la pandémie de Covid-19 entre dans une phase critique

La situation se dégrade très rapidement en Afrique du Sud avec une multiplication du nombre de nouveaux cas par jour. 24 heures après avoir franchi le cap des 5000 cas quotidien, le pays déclare pour le 25 juin 6 579 nouvelles personnes infectées par le virus de la Covid-19. Une accélération de la pandémie particulièrement inquiétante qui pourrait toucher tous le continent africain dans les prochaines semaines.

En 48h, l’Afrique du Sud a franchi deux le cap des 5000 puis des 6000 nouveaux cas par jour. Une accélération fulgurante de la maladie alors même que le nombre de tests réalisés est stable entre 25 000 et 35 000 par jour.

L’augmentation du taux de personnes testées positives signifie que la circulation du virus s’accélère, sans doute en raison d’un climat plus propice avec l’arrivée de l’hiver. La situation devrait donc encore se dégrader dans les semaines à venir et on peut redouter un scénario catastrophe semblable à ce qui s’est déroulé en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.

Si l’Afrique du Sud reste le pays le plus touché, le nouveau Coronavirus progresse malheureusement dans de nombreux pays africains. Sur l’ensemble du continent, 347 932 cas ont été déclaré au 25 juin 2020, pour 9 070 décès et 166 120 guérisons. La pandémie semble stabilisée à un niveau relativement important en Afrique du Nord, mais c’est surtout en Afrique de l’Ouest avec la saison des pluies que la crainte d’une poussée forte de l’épidémie est attendue pour les semaines à venir.

Afrique du Nord (90,484; 3,815; 36,144): Algérie (12,445; 878; 8,920), Égypte (61,130; 2,533; 16,338), Libye (670; 18; 138), Mauritanie (3,739; 119; 1,225), Maroc (11,338; 217) ; 8 500), Tunisie (1 162; 50; 1 023)

Afrique Centrale (32 257 cas; 693 décès; 15 927 guérisons): Burundi (144; 1; 93), Cameroun (12 592; 313; 10 100), République centrafricaine (3 244; 40; 607), Tchad (863; 74; 774), Congo (1 204; 38; 469), RDC (6 411; 142; 885), Guinée équatoriale (2 001; 32; 515), Gabon (5 087; 40; 2 270), Sao Tomé et Principe (711; 13; 214)

Afrique de l’Est (33 785; 1 003; 15 239): Comores (272; 7; 161), Djibouti (4 635; 52; 4 269), Érythrée (144; 0; 39), Éthiopie (5 175; 81; 1 544), Kenya (5 384; 132) ; 1857), Madagascar (1829; 16; 823), Maurice (341; 10; 326), Rwanda (850; 2; 385), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2878; 90; 868), Sud Soudan (1 952; 36; 241), Soudan (8 984; 556; 3 806), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (821; 0; 731)

Afrique Australe (123 297; 2 352; 62 282): Angola (212; 10; 81), Botswana (89; 1; 25), Eswatini (706; 8; 347), Lesotho (17; 0; 2), Malawi (960; 12 ; 260), Mozambique (788; 5; 221), Namibie (102; 0; 21), Afrique du Sud (118 375; 2 292; 59 974), Zambie (1 497; 18; 1 223), Zimbabwe (551; 6; 128)

Afrique de l’Ouest (68 109; 1 207; 36 528): Bénin (1 017; 14; 288), Burkina Faso (941; 53; 830), Cap-Vert (1 003; 8; 562), Côte d’Ivoire (8 334; 60; 3 487), Gambie (43; 2; 26), Ghana (15 473; 95; 11 431), Guinée (5 174; 29; 3 861), Guinée-Bissau (1 556; 19; 216), Liberia (681; 34; 278), Mali (2 039 ; 113; 1 383), Niger (1 059; 67; 919), Nigeria (22 614; 549; 7 822), Sénégal (6 233; 94; 4 162), Sierra Leone (1 354; 56; 869), Togo (588; 14; 394 )

Afrique Australe (97 011; 1 925; 52 420): Angola (176; 9; 66), Botswana (89; 1; 25), Eswatini (627; 5; 285), Lesotho (4; 0; 2), Malawi (730; 11 ; 258), Mozambique (733; 5; 181), Namibie (55; 0; 19), Afrique du Sud (92 681; 1 877; 50 326), Zambie (1 430; 11; 1 194), Zimbabwe (486; 6; 64)

Carte interactive mise à jour quotidiennement

Dans le monde, l’épidémie de Covid-19 s’approche rapidement des 10 millions de personnes infectées et du demi-million de décès (489 405). Selon les spécialistes, le pic de l’épidémie dans le monde n’est pas encore atteinte et une seconde la maladie semble même repartir légèrement à la hausse en Europe.