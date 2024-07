Politique en Algérie : Tebboune annonce qu’il brigue un second mandat

Abdelmadjid Tebboune se lance pour un second mandat présidentiel en Algérie, un choix fondamental dans un contexte de défis économiques et politiques.

Ce jeudi 11 juillet 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat présidentiel. Cette déclaration, faite lors d’une interview télévisée, répond à l’appel de plusieurs partis et organisations. En mars dernier, Tebboune avait déjà annoncé une élection présidentielle anticipée pour le 7 septembre prochain.

Un premier mandat marqué par la stabilité

Abdelmadjid Tebboune, âgé de 79 ans, a été élu en décembre 2019 après des mois de soulèvement populaire qui ont forcé l’ancien président Abdelaziz Bouteflika à démissionner. Depuis son arrivée au pouvoir, Tebboune a navigué entre crises et opportunités. Son mandat a été marqué par des événements mondiaux majeurs comme la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui ont eu un impact significatif sur l’économie algérienne.

La guerre en Ukraine : un tournant économique

La guerre en Ukraine a provoqué une hausse des prix des hydrocarbures, apportant une manne financière inattendue pour l’Algérie. Grâce à cette augmentation des recettes, l’État a pu financer des programmes sociaux et économiques, stabilisant ainsi la situation socio-économique du pays. Tebboune a utilisé ces ressources pour augmenter les salaires des fonctionnaires, les pensions de retraite, et pour financer des programmes de logement et d’infrastructure.

Le bilan de Tebboune : des réalisations et des défis

Lors de son annonce, le président Tebboune a mis en avant les réalisations de son premier mandat. Il a souligné l’augmentation des recettes de l’État, la récupération de fonds dilapidés et la stabilité retrouvée du Trésor public. Cependant, ces succès ont un coût. La hausse des dépenses publiques a creusé le déficit budgétaire, et la dette publique a augmenté de manière significative.

Une opposition fragmentée

Plusieurs autres personnalités ont également annoncé leur candidature pour l’élection présidentielle. Parmi eux, Louisa Hanoune du Parti des Travailleurs, Youcef Aouchiche du Front des Forces Socialistes (FFS) et Hassani Chérif du Mouvement de la Société pour la Paix, un parti islamiste. La Cour constitutionnelle doit valider ces candidatures avant la fin du mois de juillet.

Une campagne électorale sous surveillance

La campagne électorale s’annonce sous haute surveillance. Avec la chaleur estivale et les vacances, les autorités espèrent minimiser la mobilisation populaire. Les médias officiels et privés, ainsi que les alliés politiques de Tebboune, se sont déjà mobilisés pour promouvoir les réalisations de son mandat.