Lupita Amondi Nyong’o, née le 1er mars 1983 à Mexico, est une actrice kényane et mexicaine devenue une figure emblématique du cinéma mondial et une icône de beauté pour de nombreuses personnes. Son parcours est une combinaison rare de talent artistique, d’engagement social et de reconnaissance internationale.

Lupita est née au Mexique, où son père, le professeur Peter Anyang’ Nyong’o, occupait un poste d’enseignant à l’université. Bien que née à Mexico, elle a grandi au Kenya, son pays d’origine, et sa double nationalité a contribué à façonner son identité multiculturelle. Elle a grandi dans une famille instruite et politisée, son père ayant été un important homme politique au Kenya.

Le choix de ses parents de l’appeler Lupita, un prénom mexicain, est un clin d’œil à ses racines latino-américaines. Cette dualité culturelle a profondément influencé sa perspective du monde. Ce qui l’a d’ailleurs aidé à naviguer dans différents espaces culturels avec aisance et sensibilité.

Formation et début de carrière

Lupita Nyong’o a suivi une formation académique rigoureuse. Elle a étudié le cinéma à l’Université de Hampshire, aux États-Unis, avant de poursuivre des études en théâtre à la prestigieuse école de la Yale School of Drama. C’est lors de ses années à Yale qu’elle a affiné ses talents d’actrice.

Elle a commencé sa carrière en travaillant sur des productions locales et des documentaires, notamment en tant que réalisatrice du documentaire In My Genes, qui traite de la discrimination à l’égard des personnes albinos au Kenya.

Révélation au cinéma : 12 Years a Slave

Le grand tournant dans sa carrière est venu avec le rôle de Patsey dans le film de Steve McQueen, 12 Years a Slave (2013). Ce rôle bouleversant d’une esclave maltraitée lui a valu des éloges unanimes de la critique. Son interprétation incroyablement émotive et nuancée lui a permis de remporter l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, en 2014, devenant ainsi la première actrice d’origine kényane et mexicaine à recevoir cette prestigieuse récompense.

Son discours de remerciement lors des Oscars, dans lequel elle a célébré la beauté noire et la diversité, a profondément touché le public et l’a immédiatement érigée en modèle pour les jeunes femmes, en particulier celles issues des minorités ethniques.

Une Icône de beauté

Lupita Nyong’o a brisé les stéréotypes de beauté dans une industrie qui, traditionnellement, privilégiait des standards de beauté occidentaux. Avec son teint ébène et ses cheveux naturels, elle est devenue un symbole de la beauté africaine. Son apparence est souvent saluée pour sa simplicité, son authenticité et son élégance. Elle est apparue sur de nombreuses couvertures de magazines prestigieux comme Vogue, Essence, Elle, et Glamour, où elle a souvent mis en avant l’importance de l’acceptation de soi.

En 2014, elle a été désignée « Plus belle femme du monde » par le magazine People, un moment marquant qui a élargi les standards de beauté. Son style est souvent audacieux, mélangeant des éléments traditionnels africains avec des touches modernes. Elle a fait appel à des designers comme Prada, Chanel, et Dior, tout en soutenant également des créateurs africains.

Engagement social et politique

Au-delà de son travail d’actrice, Lupita est une fervente défenseuse des droits des femmes et de la diversité à Hollywood. Elle a été une voix importante dans le mouvement #OscarsSoWhite, dénonçant le manque de représentation des minorités dans l’industrie cinématographique. Elle a également participé activement à la campagne #MeToo, partageant ses propres expériences de harcèlement sexuel et soutenant les femmes qui ont fait entendre leurs voix.

Lupita utilise fréquemment sa plateforme pour sensibiliser à des questions sociales telles que la race, la couleur de peau, et l’égalité des sexes. Elle a également écrit un livre pour enfants intitulé Sulwe (2019), qui traite des questions de couleur de peau et d’estime de soi, inspiré par son propre parcours de jeune fille à la peau foncée grandissant dans un monde qui glorifie les teints plus clairs. Ce livre a été salué pour sa capacité à transmettre des messages forts d’acceptation de soi aux jeunes lecteurs.

Carrière cinématographique diversifiée

Après 12 Years a Slave, Lupita a diversifié son répertoire avec des rôles dans des films de grands succès comme Black Panther (2018), où elle joue Nakia, une espionne et guerrière, contribuant à un des films les plus emblématiques pour la représentation africaine à Hollywood. Son rôle dans Black Panther a solidifié son statut d’icône mondiale, et le film a eu un impact considérable sur la culture pop et la perception des héros noirs au cinéma.

Elle a également prêté sa voix à Maz Kanata dans la saga Star Wars et a joué dans des films comme Queen of Katwe (2016), un film inspirant sur une jeune prodige ougandaise des échecs, et Us (2019), un thriller horrifique réalisé par Jordan Peele, où elle incarne un double rôle extrêmement complexe.

Héritage et influence

Lupita Nyong’o incarne la nouvelle génération d’actrices qui, non seulement, excellent dans leur métier, mais utilisent également leur notoriété pour faire avancer des causes sociales. Son parcours inspire de nombreuses jeunes filles, en particulier les femmes africaines et afrodescendantes, qui voient en elle un modèle de réussite, d’intégrité et de beauté.

Avec sa grâce, son talent indéniable, et son engagement à changer les standards de beauté et d’inclusion dans le cinéma, Lupita Nyong’o restera sans doute une figure influente dans l’industrie pour de nombreuses années à venir.