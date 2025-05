Ghana : Naomi Ohene Oti bouleverse les codes de la santé mondiale

Le 26 mai 2025, sous les dorures d’un hôtel de Dubaï, l’Afrique a été portée haut par une femme dont le combat se mène d’ordinaire dans l’ombre des hôpitaux. Naomi Ohene Oti, infirmière spécialisée en oncologie et cheffe du service infirmier au Korle-Bu Teaching Hospital d’Accra, a remporté le prestigieux Aster Guardians Global Nursing Award. Une consécration face à plus de 100 000 candidats venus de 199 pays.

À la clé : 250 000 dollars et, surtout, une reconnaissance mondiale de son œuvre pour le renforcement des soins contre le cancer au Ghana.

Une vocation forgée dans l’inégalité des soins

Depuis plus de deux décennies, Naomi Ohene Oti se bat pour un objectif clair : réduire les profondes inégalités dans l’accès aux soins oncologiques dans son pays. Ce combat, elle l’a mené avec des moyens souvent limités, mais une détermination sans faille. Sa réponse à la pénurie de spécialistes : former localement. Dès 2015, elle co-développe le tout premier master en soins infirmiers en oncologie au Ghana, en partenariat avec des institutions comme le Cross Cancer Institute du Canada. Résultat : plus de 60 infirmières spécialisées et une dizaine d’expertes en soins du sein ont été formées. Cette formation a contribué à une transformation palpable du système de santé ghanéen.

Une récompense qui dépasse la personne

En recevant le prix à Dubaï, Naomi n’a pas seulement célébré une réussite personnelle. Elle a brandi la victoire de milliers d’infirmiers et d’infirmières du continent africain. Elle a souligné qu’il s’agit d’une reconnaissance du courage et du potentiel des infirmières à travers l’Afrique, bien au-delà d’une simple récompense. Pour elle, ce prix est une tribune : celle d’une profession trop souvent marginalisée dans la prise de décision politique et sanitaire. Elle est convaincue que le rôle des infirmières dépasse le chevet des malades. La lauréate milite donc pour qu’elles siègent à la table des décisions.

Investir dans l’avenir : former pour transformer

Fidèle à sa vision de long terme, Naomi Ohene Oti prévoit d’utiliser la dotation de 250 000 dollars pour élargir les programmes de formation, renforcer les capacités pédagogiques des établissements et inspirer une nouvelle génération de soignants spécialisés. Dans un pays où le personnel médical est en sous-effectif chronique, ce geste prend ainsi une résonance stratégique.

Un symbole d’espoir pour le Ghana et au-delà

Pour le Dr Azad Moopen, fondateur d’Aster DM Healthcare, Naomi incarne une vision renouvelée du métier d’infirmière. Elle représente une professionnelle innovante, dotée de leadership et moteur de changement. Au-delà du Ghana, son parcours fait écho aux luttes de nombreux professionnels de santé en Afrique. Son histoire rappelle, en effet, que derrière chaque progrès du système de santé, il y a souvent des visages anonymes. Celles-ci sont animés par un sens du devoir plus fort que les obstacles.

En honorant Naomi Ohene Oti, le prix Aster Guardians ne couronne pas seulement une carrière exceptionnelle. Il braque les projecteurs sur une profession capitale, et sur une femme qui, par sa vision, réinvente les soins et leur gouvernance en Afrique.