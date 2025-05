Aliko Dangote, figure emblématique de l’entrepreneuriat africain, continue d’élargir son empreinte économique sur le continent. Après le lancement spectaculaire de sa méga-raffinerie au Nigeria, le magnat nigérian tourne désormais son regard vers le Ghana. C’est dans ce pays voisin qu’il vient d’obtenir l’autorisation de construire un complexe agro-industriel sucrier de pointe.

Le Ghana, nouveau terrain de conquête industrielle

Kwame-Danso, localité ghanéenne aux terres agricoles fertiles, accueillera bientôt l’un des plus ambitieux projets de transformation agroalimentaire d’Afrique de l’Ouest. Avec une usine capable de traiter 12 000 tonnes de canne à sucre par jour, le groupe Dangote Sugar Refinery ne se contente pas d’investir. Il entend révolutionner l’industrie sucrière locale. Cette infrastructure ultramoderne répond à un double enjeu : valoriser le potentiel agricole inexploité du Ghana et réduire la dépendance du pays aux importations.

Créer de la richesse sur le continent, par le continent

Le projet va bien au-delà de la simple implantation d’une usine. Il reflète la vision panafricaine que porte Aliko Dangote depuis des années : bâtir une économie africaine solide, capable de transformer localement ses ressources. En produisant du sucre sur place, le Ghana pourra progressivement substituer ses importations et renforcer sa souveraineté alimentaire. Par la même occasion, ce sont des milliers d’emplois qui verront le jour dans les chaînes de production, de logistique et de distribution.

Une dynamique d’intégration régionale renforcée

L’initiative s’inscrit également dans une logique d’intégration économique continentale. À travers la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine), les échanges entre le Nigeria et le Ghana, historiquement robustes, pourraient se renforcer. L’usine sucrière devient alors un pilier stratégique pour structurer un marché régional cohérent et interconnecté. Le choix du Ghana, pays stable et ouvert, apparaît ainsi comme un levier crucial pour stimuler une industrialisation africaine fondée sur les complémentarités régionales.