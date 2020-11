Ghana : la Chine offre du matériel médical pour améliorer la qualité des services

Les relations entre la Chine et le Ghana sont au beau fixe. Mardi, le gouvernement chinois a offert un important lot de matériel médical pour renforcer ce lien. C’est l’hôpital de l’amitié Chine-Ghana qui en est le récipiendaire.

Une fois de plus, la Chine a démontré qu’elle ne ménagerait aucun effort pour renforcer le lien d’amitié qui l’unit au Ghana. Cela s’est traduit mardi dernier par le don de divers matériels médicaux à l’hôpital de l’amitié Chine-Ghana. Composé de scanners à ultrasons, d’appareils d’électrocardiogramme et autres, il permettra à l’hôpital d’offrir une meilleure qualité de service à ses usagers. Shi Yongyong, le responsable de l’équipe médicale chinoise au Ghana, a d’ailleurs déclaré au cours de la cérémonie : « Depuis que nous sommes arrivés ici, nous fournissons des services médicaux de haute qualité. Mais nous avons constaté que l’hôpital manquait de matériel médical. Nous avons donc fait de notre mieux pour les soutenir, et le gouvernement chinois a offert cet équipement à l’hôpital ».

Chine – Ghana : des liens qui se renforcent

Erigé en 2010, l’hôpital de l’amitié Chine-Ghana est annuellement pourvu en personnel médical chinois pour renforcer les prestations de services de santé. Le matériel offert cette année a été réceptionné par Anastasia Yirenkyi, cheffe de la direction de la médecine alternative au ministère de la Santé, au nom du ministre. Elle a exprimé la gratitude à travers ces mots : « C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses amis. Vous êtes venus à notre aide et vous continuez à nous soutenir ». A cela, Shi Yongyong, le responsable de l’équipe médicale chinoise au Ghana a répondu qu’ils continueraient à pourvoir les Ghanéens en services médicaux de qualité « en tant que bons messagers de l’amitié entre les deux pays ».

Comme mentionné ci-dessus, ce n’est pas la première fois que la Chine apporte son soutien au Ghana. En juin déjà, des vivres et du matériel avaient été donnés, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.