Patrice Talon « ne veut plus d’opposition » au Bénin : les grosses révélations de l’ancien Président Boni Yayi

Au Bénin, l’ancien Président Thomas Boni Yayi ravive le débat politique en accusant son successeur, Patrice Talon, de vouloir étouffer toute forme d’opposition à l’approche de la Présidentielle de 2026. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, le leader du parti Les Démocrates dénonce une dérive autoritaire et alerte sur les risques que cette situation fait peser sur la démocratie béninoise. Ses propos, qui interviennent après l’exclusion de son parti de la course électorale, ont provoqué de vives réactions au sein du pouvoir.

L’ancien Président du Bénin, Thomas Boni Yayi, est sorti de son silence le 28 octobre à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son parti, Les Démocrates. C’est sa première prise de parole publique depuis le rejet par la Cour constitutionnelle de la candidature de Me Renaud Agbodjo à la Présidentielle de 2026. Dans son message, Boni Yayi accuse le pouvoir actuel de mener une politique d’exclusion systématique de l’opposition et met en garde contre un plan de déstabilisation visant sa formation politique.

Boni Yayi dénonce une démocratie en danger

Selon l’ancien chef de l’État, l’opposition béninoise est écartée du jeu électoral depuis 2016, à l’exception des Législatives de 2023. Il estime que ces pratiques vont à l’encontre des lois de la République et affaiblissent la démocratie béninoise. Il révèle également avoir rencontré le Président Patrice Talon le 24 octobre dernier lors d’un entretien à huis clos. À l’issue de cette rencontre, Boni Yayi dit avoir compris que le chef de l’État « renonce progressivement à faire du Bénin un État de droit et de démocratie » et qu’il « ne veut plus d’opposition ».

Pour l’ancien Président, cette tendance autoritaire menace directement la stabilité politique du pays. Il met en garde contre le risque d’un glissement vers une gouvernance sans contre-pouvoirs, où la voix de l’opposition serait réduite au silence. Boni Yayi affirme que la majorité chercherait à affaiblir son parti en tentant de débaucher certains de ses députés et cadres. Selon lui, ces manœuvres viseraient à vider Les Démocrates de leur substance politique afin d’effacer toute opposition crédible avant l’échéance de 2026.

Une crise politique aux portes de la Présidentielle

Le gouvernement a rapidement réagi à ces accusations. Son porte-parole, Wilfried Houngbédji, a jugé les propos de Boni Yayi « pathétiques ». Il estime que l’ancien Président refuse d’assumer ses responsabilités dans les difficultés internes de son parti et qu’il dramatise la situation pour se repositionner sur la scène politique nationale. À moins d’un an de la Présidentielle, la tension entre la majorité et Les Démocrates prend une tournure préoccupante.

Pour les partisans de Boni Yayi, l’exclusion de leur candidat par la Cour constitutionnelle confirme une stratégie visant à verrouiller l’espace politique. Du côté du pouvoir, on défend au contraire le respect strict des règles électorales et l’impartialité des institutions. Dans ce climat de défiance, Boni Yayi appelle au dialogue national afin de préserver la paix et la stabilité. Il invite l’ensemble des acteurs politiques à se retrouver autour d’une même table pour, selon ses mots, « éviter une crise politique, démocratique et électorale ».

Boni Yayi et le débat sur l’état de la démocratie

La sortie de Boni Yayi intervient à un moment où le pays s’interroge sur la solidité de ses institutions et sur la place laissée à l’opposition. Le Bénin, longtemps considéré comme un modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, fait aujourd’hui face à des critiques sur la transparence de son processus électoral et l’équilibre des pouvoirs. En rompant son silence, Boni Yayi tente de raviver le débat sur l’état de la démocratie dans son pays et de mobiliser ses partisans.