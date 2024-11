Pascal Affi N’Guessan réélu : le FPI en quête d’unité pour 2025

En Côte d’Ivoire, le Front Populaire Ivoirien (FPI) opte pour la continuité en réélisant Pascal Affi N’Guessan, figure centrale du parti, avec un score impressionnant de plus de 99 % lors du congrès ordinaire tenu à Yamoussoukro.

Les militants ont également confirmé sa candidature pour la présidentielle d’octobre 2025, bien que le parti ait récemment traversé des tensions internes. Mais que signifie cette réélection pour l’avenir du FPI et la scène politique ivoirienne ?

Affi N’Guessan, un choix de stabilité pour le FPI

Avec 99,34 % des voix en sa faveur, Pascal Affi N’Guessan reprend les rênes du FPI, un parti qu’il incarne depuis trois décennies. Ce score « soviétique » reflète, pour ses partisans, la confiance inébranlable que les militants placent en lui. En effet, son parcours témoigne de son engagement et de son expérience. Ancien Premier ministre sous Laurent Gbagbo, Affi N’Guessan a contribué à façonner le paysage politique ivoirien et a su surmonter les épreuves marquantes de l’histoire récente du pays.

Des dissensions internes sous contrôle

Malgré cette victoire écrasante, le congrès de Yamoussoukro a exposé les divisions internes qui secouent le FPI. En effet, des personnalités comme Issiaka Sangaré et Pierre Dagbo Godé ont publiquement contesté la direction d’Affi N’Guessan. Pour contenir ces frondes, la direction du FPI a pris des sanctions strictes. Sangaré et Dagbo Godé sont suspendus pour cinq ans, tandis que d’autres dissidents subissent une exclusion de trois ans. Ces mesures montrent la détermination d’Affi N’Guessan à rétablir son autorité et à restaurer la discipline dans le parti.

Affi N’Guessan, un candidat à la présidentielle pour 2025

Désormais désigné candidat pour la présidentielle de 2025, Pascal Affi N’Guessan se présente comme le leader capable de revitaliser le FPI. Aux yeux de ses partisans, son expérience et son parcours politique, marqués par des responsabilités locales et nationales, renforcent sa crédibilité pour prétendre au fauteuil présidentiel. Le FPI souhaite ainsi offrir aux Ivoiriens une alternative crédible, dans un contexte où le pays aspire à une stabilité politique durable.

L’unité, un défi majeur pour le FPI

Alors que le FPI se prépare pour l’échéance présidentielle, la question de l’unité reste capitale. Pour convaincre les Ivoiriens, le parti devra démontrer qu’il a surmonté ses divisions et qu’il se rallie véritablement autour de la candidature d’Affi N’Guessan. Cette réélection constitue un premier pas vers la cohésion, mais suffira-t-elle à renforcer la crédibilité du FPI aux yeux de la population ?