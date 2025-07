Côte d’ivoire : Mylène Amon entre dans l’histoire avec un record mondial d’origami

Mylène Amon, artiste ivoirienne autodidacte, entre dans le Guinness World Records avec une performance minutieuse : 203 fleurs d’origami réalisées en une heure. Un exploit artistique et symbolique qui fait rayonner la Côte d’Ivoire sur la scène internationale et célèbre l’alliance entre rigueur technique et créativité africaine.

En signant un exploit aussi poétique que technique, l’artiste ivoirienne Mylène Amon vient d’offrir à la Côte d’Ivoire une place de choix dans le prestigieux Guinness World Records. À travers une performance artistique sans précédent, elle allie passion, résilience et talent pour écrire une nouvelle page de l’art africain contemporain.

Une performance millimétrée pour un record mondial

Le 25 juillet 2025, Mylène Amon a officiellement inscrit son nom au Guinness World Records pour avoir réalisé 203 fleurs japonaises en origami en seulement une heure. Un exploit qui témoigne d’une rigueur exceptionnelle, dans une discipline aussi exigeante que délicate. À travers ce record, l’artiste devient la première Ivoirienne à être reconnue mondialement dans la catégorie de l’origami japonais.

Quelques mois plus tôt, en février, Mylène avait tenté un autre défi d’envergure : réaliser 150 portraits en illusion d’optique sur papier en 120 heures. Malgré une prouesse saluée par le public, l’objectif n’avait pas été validé par le comité du Guinness. Mais plutôt que de céder au découragement, l’artiste a choisi de rebondir. Elle affine sa technique, recentre son énergie sur un domaine qu’elle maîtrise à la perfection : le Paper-Art.

Une reconnaissance partagée avec toute la Côte d’Ivoire

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le sourire aux lèvres, Mylène Amon partage sa joie :

Un message de gratitude qui reflète bien l’âme de l’artiste, profondément ancrée dans sa culture et son envie de représenter son pays au plus haut niveau.

Avec ce record, Mylène Amon ne compte pas s’arrêter là. Déjà remarquée pour son talent en portrait illusionniste, elle rêve désormais de repousser d’autres limites artistiques. Son parcours est celui d’une autodidacte qui force le respect, entre rigueur artisanale et innovation créative.