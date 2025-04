Zeinab Bancé : un marathon culinaire de 160 heures en quête du record Guinness

Zeinab Bancé, cheffe ivoirienne passionnée et déterminée, a cuisiné pendant plus de 160 heures d’affilée pour décrocher un record mondial. Soutenue par un large public, elle espère désormais voir son exploit validé par le Guinness World Records et faire briller la gastronomie ivoirienne à l’international.

La cheffe ivoirienne Zeinab Bancé a une nouvelle fois démontré sa détermination en relevant un défi hors norme : cuisiner sans interruption pendant plus de 160 heures. Ce deuxième marathon culinaire, qui s’est achevé dans la nuit du 3 avril 2025, marque un exploit remarquable qui pourrait inscrire son nom au Guinness World Records.

Un second marathon pour corriger les erreurs du passé

Après une première tentative en décembre 2024, invalidée en raison d’un problème technique de captation vidéo, Zeinab Bancé a repris le flambeau le 27 mars 2025 avec l’ambition de battre officiellement le record du monde. Elle avait pour objectif de surpasser son précédent score de 131 heures et de dépasser le record actuel de 140 heures, détenu par l’Irlandais Alan Fisher. Pari réussi avec plus de 160 heures passées derrière les fourneaux. Si la cheffe ivoirienne était prête à repousser encore ses limites, une douleur persistante au bras et à l’épaule l’a contrainte à mettre un terme à son marathon.

Tout au long de cette aventure culinaire, Zeinab Bancé a bénéficié d’un soutien massif. Des milliers de personnes se sont mobilisées pour l’encourager sur place et sur les réseaux sociaux. Les marques, les médias et les influenceurs ont aussi apporté leur pierre à l’édifice.

En attente de l’homologation du Guinness World Record

Si l’exploit de la cheffe est indéniable, il reste encore à déterminer s’il sera officiellement validé par le Guinness World Records. Zeinab Bancé se veut optimiste et assure que toutes les précautions ont été prises pour garantir la conformité de cette tentative. « Le jury nous situera dans les prochains jours et nous attendrons », a-t-elle indiqué.

Si son record est confirmé, elle deviendra la nouvelle détentrice du titre mondial et fera rayonner la Côte d’Ivoire sur la scène internationale de la gastronomie. Un exploit qui témoigne de son talent, de sa passion et de sa résilience exceptionnels.