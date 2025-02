Zeinab Bancé, cheffe cuisinière ayant battu en décembre le record du plus long marathon culinaire en décembre dernier devra reprendre son challenge. La durée de 131 heures et 30 minutes de préparation non-stop qu’elle a réussi à faire n’a pas été validée en raison de certaines erreurs notées dans la captation des images.

Elle aura émerveillé toute la Côte d’Ivoire et toute l’Afrique en battant le record du plus long marathon culinaire. Ceci, en préparant pendant 131 heures et 30 minutes soit près de six jours quelque 15 000 plats. Mais à l’arrivée, le record d’Alan Fisher qui était de 119 heures et 57 minutes et que Zeinab Bancé pensait avoir pulvérisé est toujours d’actualité. Et pour cause ! La prouesse de l’Ivoirienne n’a pas été validée par l’équipe de Guinness Record.

De « graves erreurs » de la régie

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, ce vendredi, Zeinab Bancé a expliqué que l’équipe de Guinness record n’a pas validé les 131 heures et 30 minutes non-stop qu’elle a passé à préparer des milliers de plats. « Il est important de souligner que l’une des règles essentielles du Record Guinness est la captation 24H sur 24 du candidat et de l’horloge installée pour permettre d’authentifier les faits. Et pourtant, malgré plusieurs réunions de cadrage sur les conditions strictes qui doivent encadrer la captation du Record Guinness, la régie chargée de m’accompagner a commis de graves erreurs », lit-on dans le communiqué.

L’équipe de Guinness Record a relevé des erreurs dans la captation des 131 heures et 30 minutes qui lui a été transmise. « Grande fut ma surprise, le 5 février 2025, en recevant un mail de Record Guinness m’informant que la captation contenait plusieurs plans d’images jugés non conformes aux critères édictés ». Seules 72 heures ont finalement été validées sur les 131 heures et 30 minutes de dur labeur.

Des jours de sacrifices noyés, mais la cheffe ne se décourage pas

Ce manque « de rigueur et de professionnalisme » de la régie a noyé près de six jours de sacrifices consentis par la cuisinière ivoirienne qui, en décembre dernier, avait fait la fierté de ses concitoyens. Même si sa déception est grande, il faudra bien plus pour décourager Zeinab Bancé : « Déçue, je le suis ! », a-t-elle écrit. Avant de poursuivre : « Mais découragée, non ». Elle reprend son challenge : « Et comme les règles le permettent, j’ai sollicité à nouveau Record Guinness pour me lancer dans un nouveau challenge ». L’équipe de Guinness Record a donné une suite favorable à cette requête.

L’Ivoirienne devra reprendre l’exercice le 27 mars 2025. Zeinab Bancé a pris l’engagement de s’entourer cette fois-ci d’une équipe technique « plus rigoureuse et plus professionnelle ». Condition sine ne qua non pour que plusieurs jours de sacrifices ne soient pas à nouveau annihilés. « Nous n’avons pas perdu, nous avons appris et nous reviendrons plus fort, car, comme on le sait le découragement n’est pas ivoirien », conclut son communiqué.

D’ores et déjà, plusieurs fans ivoiriens assurent la cheffe de leur soutien et attendent impatiemment le 27 mars. Parmi les soutiens qui n’ont pas tari de commentaires sur les réseaux sociaux, l’artiste musicien Molare a écrit : « Nous allons être à tes côtés. Nous avons vu les 131 h de combativité et de courage. Le plus important c’est de te relever et de te battre pour accomplir tes rêves ».